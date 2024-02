L’oroscopo di oggi, mercoledì 7 febbraio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 7 febbraio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Chi inizia un nuovo lavoro o società, non può avere tutto e subito; chi lavora come dipendente deve accontentarsi di quello che c’è. Per quanto riguarda l’amore sei più disponibile, intralci o ritardi da tenere in considerazione. Spese di troppo.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio E’ un periodo creativo, importante. Se una storia va avanti da tempo è il momento giusto per legalizzarla. Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Nel lavoro avrai presto conferme, nuove partenze favorite. Un interesse affettivo si potrebbe trasformare in qualcosa di più… Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Giornata ballerina, ci sarà un nodo da sciogliere entro il mese prossimo, quando dal punto di vista professionale arriverà il momento di decidere o continuare un lavoro. Leone dal 23 luglio al 23 agosto A volte quando si passa un periodo leggermente difficile, si capisce meglio ciò che si desidera e ciò che è superfluo, i tuoi riferimenti sono cambiati, ora sei più saggio! Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Una notevole carica di energia ti porta ad esplorare nuovi ambienti. Un tuo nuovo progetto potrebbe decollare, ma ci vuole un po’ di tempo. Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Giornata buona nell’ambito del lavoro, decisioni da prendere. Gli affetti sono rafforzati, l’amore torna a risplendere. Devi farti valere perché qualcuno fa orecchie da mercante alle tue richieste. Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Cielo più nervoso per i sentimenti. In ambito lavorativo vorresti iniziare nuovi progetti, ma sei legato ad un impegno che toglie tempo. Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Occhio anche alle distrazioni, magari quando ti danno il resto o maneggi soldi. Insoddisfazione ma provi anche grande certezza in quello che fai … Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Hai difficoltà da superare, sei arrabbiato per come stanno andando certe cose; sai come sei fatto: o si fa come dici tu, e sai di avere la stima di tutti, oppure te ne vai. Calma! Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Non sottovalutare i consigli che arrivano. In amore attento a non impegnarti su due fronti! Pesci Un problema le spese che sono legate alla casa. Se lo reputi giusto, bisogna avere il coraggio di tagliare. Nel complesso questa è una giornata scarsa di energia.