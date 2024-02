Menopausa e vaccini a “Elisir” stamani su Rai 3

Stamani su Rai 3 torna il programma “Elisir”: si parlerà di menopausa, vaccini, condimenti e articolazioni della spalla

La menopausa è un periodo di grandi cambiamenti per ogni donna: è questo il tema trattato da Elisir in apertura della puntata di mercoledì 7 febbraio alle 10.35 su Rai 3. Il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, si occuperà di questo momento delicato sia dal punto di vista psicologico che organico, e ne parlerà in studio la professoressa Anna Franca Cavaliere, direttrice della Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Gemelli Isola – Ospedale Isola Tiberina di Roma, suggerendo i modi migliori per affrontare questa fase della vita con serenità.

Lo spazio successivo sarà dedicato ai vaccini per gli over 65: in studio il professor Fabrizio Pregliasco, virologo all’Università di Milano, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, che risponderà alle domande su quali possano essere i più indicati e quale periodo dell’anno sia il più adatto per somministrarli. A seguire si parlerà della spalla, di come mantenerla in salute e di come curare le patologie più comuni che colpiscono quest’articolazione: tratterà l’argomento Giovanni di Giacomo, docente di Fisioterapia all’Università degli Studi di Siena. La parte finale della puntata sarà centrata su olio, burro e margarina, i condimenti e i grassi più usati in cucina: con il professor Rolando Bolognino, biologo e nutrizionista all’Università degli Studi di Roma Unitelma – Sapienza, si scoprirà come utilizzarli al meglio.