Il rap di Oyoshe racconta Gaza: è in radio e in digitale “Bestia”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Bestia” (https://magmamusic.streamlink.to/Bestia), il nuovo singolo di Oyoshe, rapper e producer napoletano. Il brano, prodotto dallo stesso Oyoshe insieme ad Alex Silvestri, esce per due etichette indipendenti, Magma Music e Time 2 Rap, arriva due mesi dopo la pubblicazione di “Txttxppxst” e anticipa l’uscita dell’album “A.M.E.N.”, prevista per l’inizio del 2024.

Oyoshe ha concepito “Bestia” dopo l’esperienza “Gaza Is Alive 2019”, l’iniziativa che ha portato la cultura hip hop nella striscia di Gaza già nel 2019. Dopo questa esperienza, la conoscenza dell’artista della questione palestinese ha assunto una forma più concreta e profonda. Oyoshe descrive così questo suo nuovo brano: “Si tratta di un’immersione, di un’immedesimazione nelle sensazioni di chi vive in un luogo occupato da forze militari. Ho scritto un testo esplicito ma, allo stesso tempo, ho cercato di ottenere un linguaggio fluido, di usare parole crude che si facessero carico di una certa sensibilità sull’argomento, provando a costruire le vicende quotidiane di un luogo afflitto dalla guerra, usando immagini dirette in un crescendo narrativo che credo tocchi punti molto forti, anche perché veri”.

Il singolo è accompagnato dal lyric video disponibile su YouTube con immagini animate realizzato da Frank Paciello: https://youtu.be/Mc_UbAJSGyM

Oyoshe, nome d’arte di Vincenzo Musto, è un rapper e producer napoletano classe 1991. È attivo nella scena hip hop underground dai primi anni 2000 e vanta collaborazioni di rilievo sia con artisti nazionali (Speaker Cenzou, Clementino, Primo Brown, Lucariello, Inoki, Egreen e altri) che internazionali (Rome Streetz, Blaq Poet, Vast Aire, C Rayz Walz, Craig G, Chief Kamachi ecc.). In parallelo alla sua attività musicale, Oyoshe porta avanti da anni vari progetti sociali, come i laboratori hip hop nelle carceri e nelle scuole e quello svolto con i bambini di Gaza nel 2019. Oltre ai lavori solisti come l’album “Stand Up” (2014) e due mixtape usciti nel 2016 e nel 2020, ha pubblicato “Rotto e sporco” (2011) firmandosi Broke N Spuork in duo con Dekasettimo, “Boston 2 Naples” (2016) in collaborazione con i rapper di Boston Gdot & Born, e “Iceolator” (2019) in coppia con Dope One.