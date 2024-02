Previsioni meteo 6 febbraio 2024: cieli più coperti ma poche piogge

Le previsioni meteo di oggi, martedì 6 febbraio 2024: cieli coperti e pioviggini su Liguria e Alta Toscana, bel tempo sulle altre regioni

Situazione meteo ancora caratterizzata dal dominio di un anomalo anticiclone subtropicale sull’Europa centro-meridionale in questo inizio di settimana. Nella giornata di oggi avremo però maggiore copertura nuvolosa al Nord e parte del Centro, con possibili pioviggini su Liguria e Alta Toscana. Attenzione però perché una saccatura depressionaria sui settori occidentali del continente potrebbe poi puntare l’Italia. Modello americano GFS che tra Mercoledì e Giovedì ipotizza un peggioramento meteo sul Mediterraneo centrale ad opera di una perturbazione atlantica. Clima non particolarmente freddo ma piogge che rifarebbero la loro comparsa su molte regioni.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 6 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino molte nuvole basse su coste e pianure ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulla Liguria, maggiori aperture sui rilievi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con tempo asciutto e nuvolosità alternata a schiarite, maggiori addensamenti in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure e sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nubi sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti basse su coste e pianure e sereno altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .