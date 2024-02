L’oroscopo di oggi, martedì 6 febbraio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 6 febbraio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

C’è un lieve calo, ma la tendenza è tornare alla normalità. Datti da fare in amore, ma devi essere disponibile. E’difficile stare calmi.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

E’ un buon giorno per i sentimenti. E’ importante ricordare a chi deve fare delle scelte che non bisogna perdere tempo, opportunità.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Posso parlare di una situazione molto valida. In amore puoi iniziare una nuova storia.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Non è sempre facile mantenere le relazioni in equilibrio, e così oggi potresti sentirti in balia dei venti. Discussioni con un ex per denaro. Hai bisogno di tranquillità.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata nervosa, e comunque porterà decisioni di lavoro o d’amore che all’apparenza potranno sembrare un po’ complicate. Al mattino sei già arrabbiato senza che nessuno abbia fatto nulla per innervosirti, stress da scaricare.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Nell’ambito del lavoro vivi una situazione di ristrutturazione o attesa, non sottovalutare nuovi incarichi. La razionalità non paga in amore!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Le imprese sono favorite e puoi riuscire a fare molto, ma bisogna sempre contare i soldi. Fortuna negli incontri. Passionalità e anche ottimismo, torna una fase di grande interesse, favoriti viaggi e incontri.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Inviti, incontri da accettare. Influssi stimolanti e produttivi aiutano nelle questioni professionali e soprattutto finanziarie.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Oggi puoi pretendere qualcosa in più! Cura di più la forma: questa sera devi fare un discorso chiaro ad una persona di famiglia, sii sincero anche con te stesso.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Qualche dissonanza, non sei in perfetta forma oppure sei arrabbiato perché alcune risposte non arrivano subito, devi aspettare e avere pazienza.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Non sei soddisfatto quasi di nulla, e quando capita così cominci a non accontentarti più di nulla. Nel pomeriggio sei teso. Chi è solo in amore per ora non cerca novità.

Pesci

Come per l’amore, anche nell’ambito professionale la prudenza non è mai troppa. Questa sera non esagerare con le critiche a te stesso e agli altri.