Fratelli Cosulich entra nel mercato del bunkeraggio di metanolo a Singapore

Il Gruppo Fratelli Cosulich italiano e il trader globale di materie prime Trafigura hanno annunciato l’intenzione di lanciare un’operazione di bunkeraggio del metanolo al porto di Singapore.

Le cisterne di carico della nave saranno rivestite per consentire il trasporto sia di metanolo verde che di biocarburanti, rendendola la prima nave chimica cisterna dual-fuel per il metanolo per l’azienda. La nave sarà dotata di due eliche a passo fisso, ciascuna azionata da un motore elettrico tramite un riduttore, e di tre gruppi elettrogeni dual-fuel forniti da MAN Energy Solutions. Un sistema di accumulo della batteria a bordo ottimizzerà l’utilizzo dei gruppi elettrogeni dual-fuel. La nave sarà situata al porto di Singapore con un contratto di noleggio a tempo a tariffa fissa con TFG. Fratelli Cosulich Bunkers Singapore supervisionerà la gestione tecnica e le operazioni della nave per TFG Marine.

L’operazione rientra nell’impegno continuo del Gruppo Cosulich di espandere la propria attività di bunkeraggio e rappresenta un passo significativo verso l’adozione di combustibili alternativi. I partner hanno ordinato la costruzione di una nave chimica bunker per il metanolo con una capacità di oltre 8.000 metri cubi. La nave, che sarà consegnata nel quarto trimestre del 2025, sarà costruita dalla Taizhou Maple Leaf Shipbuilding Co., in Cina.