Previsioni meteo 5 febbraio 2024: ultimi giorni di tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 5 febbraio 2024: anticiclone ancora protagonista ma nel corso della settimana potrebbe tornare il maltempo

Condizioni meteo ancora stabili sull’Italia, anche se con qualche disturbo nuvoloso soprattutto al Nord. Inoltre non mancheranno nebbie e nubi basse su coste e pianure. Temperature in linea con le medie del periodo o solo leggermente sopra media al Nord-Ovest grazie alle infiltrazioni fresche da nord. Nel corso della settimana le condizioni meteo si manterranno stabili sull’Italia nei primi giorni, ma da circa metà settimana correnti più umide ed a tratti instabili di natura atlantica dovrebbero raggiungere il nostro Paese, portando, dopo tanto tempo, delle piogge su molte regioni ed anche delle nevicate in montagna. Le temperature dovrebbero subire solo un lieve calo e risulteranno ancora miti, ma almeno riporteranno la neve sui rilievi, dove, specie in Appennino, risulta quasi completamente assente.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 5 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino molte nuvole basse su coste e pianure ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulla Liguria, maggiori aperture sui rilievi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con tempo asciutto e nuvolosità alternata a schiarite, maggiori addensamenti in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure e sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito, maggiori schiarite sui settori adriatici. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, salvo nuvolosità bassa lungo le coste. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .