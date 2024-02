Partnership tra MMI e ab medica per l’accesso al sistema chirurgico Symani

Partnership tra MMI e ab medica per ampliare l’accesso al sistema chirurgico Symani: la collaborazione aumenterà la presenza di MMI in Italia

MMI (Medical Microinstruments, Inc.), società di robotica attiva nell’ampliare le opzioni di trattamento e migliorare gli esiti clinici per i pazienti affetti da condizioni mediche complesse, ha annunciato oggi l’avvio di una collaborazione con ab medica, azienda italiana leader nella produzione e distribuzione di tecnologie medicali, con l’obiettivo di espandere la commercializzazione globale del proprio sistema chirurgico Symani. ab medica, che distribuisce tecnologie robotiche all’avanguardia da 40 anni, aumenterà la visibilità di MMI nel mercato italiano e faciliterà l’accesso da parte di operatori e pazienti alla tecnologia robotica microchirurgica.

“ab medica, un’azienda all’avanguardia nel settore della tecnologia robotica chirurgica sin dai suoi albori, rappresenta una risorsa altamente affidabile per imprese innovative e operatori sanitari”, ha affermato Nicola Matz, VP, EMEA Sales di MMI. “La nostra collaborazione rappresenta un significativo passo in avanti nell’espansione della disponibilità del sistema chirurgico Symani e nell’offrire ai pazienti, ad esempio quelli affetti da linfedema correlato a carcinoma mammario o tumori della testa e del collo, ulteriori opzioni per poter ricevere trattamenti complessi. Per gli operatori sanitari che già lavorano con ab medica, ciò creerà una perfetta integrazione con il sistema chirurgico Symani per contribuire a soddisfare la crescente richiesta di queste procedure”.

Il sistema chirurgico Symani rappresenta una tecnologia robotica innovativa che affronta in modo specifico le dimensioni e la complessità della microchirurgia e della supermicrochirurgia. Consentendo ai chirurghi di replicare i movimenti naturali della mano umana su scala microscopica, consente infatti di ampliare le opzioni di trattamento per i pazienti che necessitano di procedure chirurgiche a cielo aperto dei tessuti molli, quali ricostruzioni con lembo libero, chirurgia linfatica e ricostruzioni traumatologiche. È concepito con lo scopo di contribuire a ripristinare la qualità della vita per una più amplia platea di pazienti, aumentare il numero di chirurghi in grado di estendere i limiti delle procedure complesse per l’anatomia fine e consentire alle strutture ospedaliere di ampliare i propri programmi di chirurgia a cielo aperto.

“Il nostro impegno costante è rivolto a promuovere l’impiego di tecnologie innovative in sala operatoria e siamo lieti di poter accogliere il sistema chirurgico Symani tra le nostre collaborazioni”, ha affermato Filippo Pacinotti, Business Director di ab medica. “Lavorare insieme a MMI rafforzerà in modo significativo il nostro portafoglio con una tecnologia robotica di chirurgia a cielo aperto a livello microscopico per le ricostruzioni di precisione di piccoli vasi sanguigni, nervi e vasi linfatici utilizzando i più piccoli strumenti chirurgici articolati al mondo”.

ab medica promuove soluzioni robotiche in ambito medico in un’ampia gamma di specializzazioni. Dal 1984 fornisce formazione, supporto clinico e servizi tecnici con l’obiettivo di permettere ai medici e al personale al Point-of-Care di disporre delle risorse necessarie a ottimizzare le capacità delle tecnologie medicali. ab medica, una delle prime aziende distributrici di piattaforme robotiche in ambito chirurgico, possiede una profonda esperienza nella distribuzione di dispositivi medicali in Europa e una vasta serie di risorse per supportare i programmi robotici presso ospedali e sistemi sanitari.