L’oroscopo di oggi, lunedì 5 febbraio 2024: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, lunedì 5 febbraio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

L’amore è protagonista e addirittura qualcuno, proprio per amore della famiglia o per necessità, dovrà togliere tempo al lavoro per risolvere una situazione privata.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

E’ una giornata confusa, ma andrà meglio. I risultati lavorativi possono dipendere dai tuoi progetti.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Ottimo periodo per cercare di risolvere un problema di lavoro, anche se con un socio o con un superiore ci sono stati problemi; anche lo studio è favorito.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata sottotono; è probabile che tu stia facendo delle cose che non ti piacciono: ricorda sempre che quello che nasce ora sarà trampolino di lancio per il futuro.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

I rapporti di lavoro, ma anche d’amore, sono sottoposti a molte sollecitazioni. Devi occuparti un po’ di più di un familiare.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Buona giornata, scorre tranquilla senza troppi pensieri. Inviti, viaggi, novità dietro l’angolo, non temere.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Oggi se hai a che fare con i tuoi cari o colleghi che non sono dalla tua parte, non escludo qualche attimo di rabbia. Ci sono troppe, tante cose da fare, non sottoporre la tua vita a stress eccessivo.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Visti i tuoi progetti innovativi, è probabile che ci siano attorno a te persone che remano contro, che addirittura cercano di bloccare la tua evoluzione: sarà molto difficile restare tranquilli.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Amore polemico, credo che in questa giornata sarà meglio evitare contrasti. Potresti prendere tutto un po’ troppo di petto, devi rilassarti.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

E’ una giornata interessante. Nel lavoro sono possibili affermazioni. L’amore si risveglia, i single devono darsi da fare.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

E’ arrivato il momento di farti sentire, un progetto può partire in questi giorni, vittorie in arrivo per chi si dà da fare. La giornata di oggi favorisce le soddisfazioni.

Pesci

Questa giornata deve essere amministrata con attenzione, parte con il piede sbagliato e proprio tu potresti attaccare chi non ti capisce! Sul lavoro non va come dici tu, ma devi trovare una via di mezzo.