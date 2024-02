“Ohm” è la nuova canzone della band Le Pietre dei Giganti

In rotazione radiofonica il rework di “Ohm”, il nuovo singolo de Le Pietre Dei Giganti feat. Victor Bomì già disponibile sulle piattaforme digitali

“Ohm”, brano estratto da “Veti e culti” de Le Pietre Dei Giganti, viene rivisitato e reinterpretato attraverso la sensibilità artistica di Victor Bomì (Wille Peyote, Lhasa Society, Funk Shui Project, Mauras, Supernino), che ha saputo mischiare sapientemente gli ingredienti dando nuova vita alla canzone. Il tribalismo psichedelico del pezzo originario flirta con atmosfere e ambienti sonori pregni di echi, riverberi e profonde suggestioni esoteriche.

Spiega la band a proposito del brano: «L’idea di creare un rework del brano Ohm nasce dalla possibilità di partecipare alla compilation del festival “Serravalle rock”. Abbiamo incontrato Victor Bomì e siamo rimasti affascinati dalla sua capacità di creare dei mondi sonori. Questo ha permesso di dare un nuovo taglio al pezzo e rivisitarlo con la sensibilità elettronica di Victor».

Commenta Victor Bomì: «Essere scelto per Remixare un brano de Le Pietre dei Giganti per me è stato motivo di orgoglio oltre che molto stimolante, il poter sperimentare (uscendo dalla mia comfort zone) su un brano Alternative Rock, cercando di mantenere quello che è il mio “suono” Elettronico/Downtempo, è stata una bella avventura. Spero in un futuro di poter collaborare ancora con loro in futuro anche perchè mi piace molto la loro visione musicale».

Biografia

Le Pietre Dei Giganti (LPDG) sono una band psych-alternative rock di Firenze. Il loro sound può essere definito un miscuglio di stoner, psichedelia, heavy rock, blues acido, accompagnato da testi intrisi di poesia e gusto epico. A tratti lambisce il progressive degli anni 70 e presta attenzione anche all’elemento ritmico, mediante l’utilizzo di groove tribali, sampling ed elettronica. Se il primo disco, Abissi (Overdub Recordings, 2019), era nato come sfogo di un’urgenza espressiva e il suo principale punto di forza poteva dirsi la compattezza, i nove brani del nuovo disco Veti e Culti sono difficilmente inquadrabili in maniera univoca perché vivono e respirano di frequenti cambi di dinamica, al di là degli immancabili punti di riferimento che vanno dagli Ulver agli NIN, dai Kyuss ai Queens Of The Stone Age, dai Tool ai Verdena. Veti e Culti, uscito il 25 febbraio 2022 Overdub Recordings – Epictronic e distribuito da Sony-The Orchard e Goodfellas Edizioni, ha ottenuto il plauso della critica di settore (Rumore, Ondarock, Impatto Sonoro, Rockit, Blow Up, Vinilicamente, Buscadero) ed è stato definito da Rockit come “uno dei dischi migliori degli ultimi tempi di rock italiano, nell’accezione più generale del termine”. L’album è stato citato tra le produzioni rock di rilievo uscite nel 2022 da “Il Giornale” ed inserito nelle classifiche dei miglior dischi del 2022 da alcune riviste e webzine di settore (Impatto Sonoro, La Repubblica, Il popolo del blues, Vinilicamente, ParanoidPark, per citarne alcune). Nel 2022/2023 la band ha promosso Veti e Culti con un tour che l’ha vista esibirsi in moltissimi festival e live club in tutta Italia al fianco di nomi del panorama nazionale e internazionale (Pier Paolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Andrea Chimenti, Pino Scotto, Meganoidi, Giorgio Canali, Nick Olivieri, Finaz e molti altri).

Il rework di “Ohm” de Le Pietre Dei Giganti con il featuring di Victor Bomì pubblicato da Overdub Recordings e distribuito da Ingrooves/Universal è disponibile sulle piattaforme digitali.