“La Volta Buona” su Rai 1 apre una finestra settimanale su Sanremo

“La Volta Buona” con Caterina Balivo apre una finestra sul Festival di Sanremo 2024. Il programma in onda eccezionalmente anche sabato 10 febbraio

Quella che sta per iniziare è una settimana speciale anche per “La Volta Buona”, che si appresta a raccontare ogni giorno retroscena e curiosità del Festival di Sanremo. Il programma del daytime pomeridiano di Rai 1, condotto da Caterina Balivo segue la kermesse canora più importante d’Italia dalle 14.00 alle 16.00, dal 5 al 9 febbraio, e poi sabato 10 febbraio, con una puntata speciale dalla città ligure.

Dal lunedì al venerdì, lo studio in Via Teulada ospita protagonisti dei festival passati e opinionisti, per commentare i rumors e seguire le ultime notizie grazie ai collegamenti in diretta con gli inviati speciali: Jo Squillo, Rosanna Cacio, Selenia Orzella ed Enzo Miccio, che commenta i look delle cinque serate.

Lunedì 5 febbraio, tocca a Nicola Di Bari sedersi sul divano di Caterina Balivo. A seguire, focus su Amadeus, a un giorno dalla sua quinta conduzione del Festival, con Gigi Marzullo e Remo Sciutto, vincitore di “The Floor – Ne Rimarrà solo uno”. Martedì 6 febbraio, a poche ore dall’inizio della kermesse, l’attesa è con Gilles Rocca, i Gemelli di Guidonia e le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli. Mercoledì 7 febbraio, nel salotto di Caterina si commenta la prima serata sanremese insieme a Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Katia Ricciarelli e i Cugini di Campagna. Giovedì 8 febbraio, la seconda serata del Festival viene ripercorsa con Giulio Todrani, padre di Giorgia, mentre, tra gli ospiti di venerdì 9 febbraio, c’è Candida Morvillo.

E ancora, “La Volta Buona” va eccezionalmente in onda anche sabato 10 febbraio, in diretta da Sanremo: Caterina Balivo, dal palco di Piazza Colombo, racconta le ore che precedono la serata finale del 74° Festival di Sanremo insieme a ospiti e amici, tra cui Anna Falchi, Francesco Salvi, Matteo Romano, Francesco Facchinetti ed Ema Stokholma. L’appuntamento speciale di sabato 10 febbraio è, come d’abitudine, dalle 14.00 alle 16.00, su Rai 1.