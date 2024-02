“Berlin Burning” è il nuovo singolo di Johnny DalBasso

Musica punk contro le guerre: “Berlin Burning”, disponibile in radio e in digitale, è il nuovo singolo di Johnny DalBasso

Micidiale Records presenta “Berlin burning”, nuovo singolo del cantautore e punk rocker di origini campane ma di stanza a Roma Johnny DalBasso disponibile sulle piattaforme digitali e in radio. “Berlin burning” anticipa la ripubblicazione anche in digitale a partire dell’album “Lo Stato Canaglia” già disponibile in vinile e cd.

ASCOLTA IL BRANO: https://sptfy.com/BerlinBurning

Un brano pieno di citazioni che affronta la storia, contro le guerre e i reali carnefici: nel testo sono presenti riferimenti storici riguardanti la fine della Seconda Guerra Mondiale, la distruzione del Quarto Reich, l’ingresso dei russi a Berlino (al contrario della convinzione diffusa che furono gli americani a liberare la città tedesca) e i presunti accordi di guerra tra americani e tedeschi che portarono alla fuga di alcuni gerarchi nazisti. Il tema antibellico, caposaldo della musica folk di protesta, qui viene riletto in chiave punk, col tributo alla leggendaria “London Burning” dei The Clash nell’incipit del brano e al loro “Combat Rock”. Oltre ai citati Clash, hanno ispirato il brano il film “JoJo Rabbit”, il libro “La svastica sul Sole” di Philip K. Dick, il racconto “La Svastica” di Charles Bukowski e “Il complotto contro l’America” di Philip Roth.

“Un brano contro la guerra e contro il fascismo, in ogni sua forma. In un presente in cui il tema della guerra riaffiora prepotente, in riferimento al conflitto Russia-Ucraina, alla situazione Israelo-Palestinese e a tutte le guerre ‘di serie B’ sparse per il mondo, ‘Berlin Burning’ è un grido di protesta contro l’ipocrisia e gli interessi economici che si nascondono dietro ogni sporca guerra.” – Johnny DalBasso.

CREDITS

Autore e compositore: Johnny DalBasso

Musicisti: Johnny DalBasso (voce, chitarre, basso), Gianluca “Tilly” Terrinoni (batterie)

Produttore: Johnny DalBasso

Missato da Daniele Tortora (Daniele Silvestri, Max Gazzè, Afterhours)

Masterizzato da Giovanni Versari (Muse, Afterhours, Marlene Kuntz, Il Teatro degli orrori, Subsonica, T.A.R.M. ecc)

Etichetta: Micidiale Records