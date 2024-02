A Bellama’ su Rai 2 sei puntate speciali per il Festival di Sanremo

BellaMa’ da oggi pomeriggio su Rai 2 dedica sei puntate speciali al Festival di Sanremo. Eccezionalmente, Pierluigi Diaco sarà affiancato da Nancy Brilli

Anche “BellaMa’”, il primo “talent di parola” della tv italiana, condotto su Rai 2, alle 15.25, da Pierluigi Diaco, sta preparando sei puntate speciali dedicate al Festival di Sanremo 2024 con un cast eccezionale: Rosanna Cancellieri, Adriana Volpe, che commenteranno il Festival insieme a Rita Forte, Annalisa Minetti, Minnie Minoprio e Manuela Villa, che ogni giorno canteranno dal vivo le canzoni immortali di Sanremo, accompagnate dalla resident band di ragazzi della generazione Z, gli Infierì.

Eccezionalmente, Pierluigi Diaco sarà affiancato nella conduzione da Nancy Brilli. Si partirà già lunedì 5 febbraio, per scoprire le ultime notizie e sondare il clima sanremese, grazie a cinque inviati (Angela Achilli, Raffaella Di Gregorio, Monica Lapadula, Angela Martucci e Domenico Restuccia, in arte il Dottor Web), che per tutta la settimana, fino alla diretta di venerdì 9 febbraio, presidieranno il Teatro Ariston, il Siae Lounge e la vita notturna della cittadina ligure, per intervistare i 30 cantanti in gara.

Lunedì 12 febbraio, invece, andrà in onda l’ultima puntata speciale per commentare l’esito del Festival e fare un bilancio della 74esima edizione della kermesse canora. E per scoprire anche i gusti musicali delle due generazioni, i boomer e gli Z, che ogni giorno animano il programma.

“BellaMa’” è una produzione originale Rai della direzione Intrattenimento Day Time guidata da Angelo Mellone.