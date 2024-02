Trah in radio e in digitale con la canzone “Per te”

Trah è il nome d’arte di Alessandro Nicotra, un giovane cantautore bresciano classe 2002: il suo nuovo singolo è “Per te”

Trah è il nome d’arte di Alessandro Nicotra, un giovane cantautore bresciano classe 2002 con diverse pubblicazioni alle spalle. Si è avvicinato al mondo del rap all’età di 15 anni grazie ai suoi amici e ha iniziato a coltivare una passione sempre più forte per la musica.

A 16 anni ha iniziato a scrivere i suoi primi pezzi per gioco, ma ha presto capito che la sua passione era più un bisogno di sfogarsi. A 19 anni ha varcato la soglia di uno studio di registrazione per la prima volta e ha iniziato a capire molte cose.

Nella sua fase iniziale, ha sperimentato vari generi musicali, passando dal rap alla trap e arrivando infine al pop, dove ha scoperto di potersi esprimere al meglio.

La sua prima pubblicazione ufficiale è avvenuta nel 2022 con il brano “Incompreso”, che ha ottenuto un ottimo riscontro dal pubblico.

Trah è un artista sincero, immerso nel suo mondo ricco di sentimenti e con sonorità pop/rap/punk.

Ora torna con un nuovo singolo intitolato “Per te”, disponibile in tutti i Digital Stores e su Youtube.

Il brano è autobiografico e parla di una storia d’amore diversa dalle altre, in cui l’artista esprime i suoi sentimenti nei confronti di una ragazza, sottolineando quanto lei gli piaccia e cosa sarebbe disposto a fare per lei. Tuttavia, il brano riflette anche la natura un po’ tossica della relazione, in cui i due non si capiscono completamente e le loro strade si separano spesso in direzioni diverse.

Le metafore utilizzate da Trah nei suoi brani sono perfette per descrivere i suoi sentimenti, dalle esaltazioni dell’amata ai riferimenti nostalgicamente tristi. Nel ritornello, l’artista esprime il suo amore incondizionato per la ragazza, sottolineando quanto lui soffra per lei mentre sembra che lei se ne fregi.

“Per te” è il primo di una serie di brani che potrebbero portare a qualcosa di più grande. Il nuovo progetto musicale di Trah è affiliato all’etichetta Saintcross Music Group.