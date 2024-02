Sicurezza e prevenzione a “Check-up” stamani su Rai 1

La sicurezza in casa e l’uso corretto dei farmaci al centro della puntata del programma “Check-up” in onda stamani su Rai 1

Il filo conduttore di “Check-up” in onda domenica 4 febbraio alle 9.40 su Rai 1, Raiplay e, in podcast, su Raiplaysound, è la sicurezza in casa e nell’uso corretto dei farmaci. Se ne parla con il Prof. Francesco Vaia, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, mentre con il Prof. Antonello Paparella, ordinario di Microbiologia Alimentare presso l’Università di Teramo, Luana Ravegnini affronta il tema della sicurezza alimentare e della corretta conservazione dei cibi.

La salute è al sicuro quando si fa prevenzione: il Prof. Silvio Danese, Direttore di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva all’Ospedale San Raffaele di Milano, mostra, con l’ausilio della grafica 3D, come si esegue una colonscopia e come avviene l’asportazione dei polipi intestinali. Rimanendo in tema di prevenzione, il Prof. Francesco Prati, cardiologo presso l’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, descrive i fattori di rischio che possono compromettere la salute del cuore e gli esami diagnostici necessari per valutare il buon funzionamento di questo organo.

In chiusura di puntata, il Prof. Giampaolo Robert Perna, responsabile del Centro per i Disturbi d’Ansia e di Panico presso l’Humanitas San Pio X di Milano, spiega cause e sintomi di un disturbo psicologico molto diffuso, l’ipocondria.