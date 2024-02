Online “Our Atoms”, la nuova canzone dei Milanosport

Fuori per Factory Flaws “Our Atoms”, il nuovo singolo dei Milanosport che aumentano l’attesa per il loro album che uscirà nel corso dell’anno

A proposito della canzone, i Milanosport spiegano: “Siamo scesi giù, nella metropolitana, intestino sotterraneo della città. Abbiamo incontrato donne, abbiamo incontrato uomini; non abbiamo incontrato nessuno. Rapidi come biglie di vetro, si passano accanto, non si urtano mai. Si vedono riflessi nei vetri del treno, ognuno catturato dal proprio riflesso, nient’altro, il vuoto intorno alla calca. Se solo i nostri atomi potessero toccarsi.

Abbiamo fotografato questa alienazione in un brano agrodolce, serale, che parla di estraneità umana, dilatato come un viaggio in solitudine, serrato ma gentile, malinconico, fatto di incastri sonori, tessuti armonici sovrapposti, mai a contatto. Se solo i nostri atomi potessero toccarsi.”

Romantic post punk to surf on

I MILANOSPORT sono stati battezzati nei fuochi d’artificio di Porta Venezia, Milano, una notte di giugno ’21. L’anno successivo, anticipato da Like the Races e Molotov, esce Ain’t big enough, il primo sportivissimo EP, che consente alla band di partecipare all’edizione 2022 del Linecheck Festival. Da quell’ esibizione partirà un tour europeo che nel 2023 vedrà la band sui palchi di Parigi, Londra e del The Great Escape di Brighton, festival nel quale vincono lo Steve Strange Award come best emerging act. Tornati in Italia registrano con il produttore Marco Fasolo (Jennifer Gentle) il loro primo album, in uscita a marzo ’24 e distribuito da Factory Flaws. Il tour estivo del 2023 comincia con la partecipazione al MI AMI Festival e si conclude con quella al POPLAR di Trento.

I cani abbaiano, gli alcolisti bevono e le macchine corrono: i MILANOSPORT suonano forte.