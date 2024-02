Antonello Raponi pubblica il disco d’esordio

“Come se il mondo non fosse com’è” è l’album d’esordio di Antonello Raponi, un disco penetrante, pieno d’anima, che suona come una sconfinata poesia

Il cantautore romano affida all’ascoltatore alcune delle più intime riflessioni sulla vita: l’errore, che ci ha impedito così a lungo di essere felici, non è altro che la misura della nostra umanità. Qualcosa che ci rende vivi, capaci di crescere. E se davvero abbiamo sbagliato è quando l’abbiamo associato all’inadeguatezza, bloccando tutto quello che avrebbe dovuto sgorgare dal nostro cuore.

COME SE IL MONDO NON FOSSE COM’È è un album circolare, pieno d’amore per l’altro e per se stessi. Un disco che ti prende per mano e crea un sentiero dove non c’è, tra il rumore e il caos, tra i nostri pensieri e il mondo. Canzoni piene di gentilezza, raffinate, basate su una voce che accoglie e su un pianoforte e una chitarra che non vogliono essere altro che una carezza.

Link: https://spoti.fi/3sZpHbB

Le parole di Antonello Raponi sono vere, dal sapore antico ma contemporanee. E soprattutto non tradiscono mai la fiducia dell’ascoltatore, che dal primo verso sente di potersi abbandonare a un racconto vivo e sincero, in cui può identificarsi.

“COME SE IL MONDO NON FOSSE COM’È è un disco che, prendendo spunto dall’impostazione dei romanzi di formazione, si pone come obiettivo quello di descrivere il tipo di cambiamento che può avvenire della percezione di sé e di sé stessi nel mondo nel percorso di raggiungimento dell’età adulta.

Ogni traccia rappresenta un passaggio evolutivo verso la stabilizzazione di una propria centralità e la conseguente formazione di un proprio punto di vista attraverso il quale poter leggere gli accadimenti.”

La produzione del disco, come per tutto l’album, è stata curata da Edoardo Petretti. Mix di Leonardo Ceccarelli, master di Giancane.