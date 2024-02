“A Sua Immagine” su Rai 1 racconta la genesi dell’Ave Maria

La genesi dell’Ave Maria al centro di “A Sua Immagine” stamani su Rai 1, che continua il ciclo di puntate dedicate alle preghiere

Il 4 febbraio alle 10.30 su Rai1 appuntamento domenicale con “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti. Prosegue il ciclo di puntate dedicato alle preghiere più belle e più amate di sempre.

Dopo la puntata dedicata al Padre Nostro è la volta dell’Ave Maria: come e quando nasce questa preghiera? Quanto è antica? A che testi biblici fa riferimento? Perché da sempre ha ispirato l’arte, la poesia e la musica? Ci sono santi a cui era particolarmente cara? Lorena Bianchetti ne parlerà in studio con Rosanna Virgili, biblista e padre Luciano Lotti, cappuccino e grande conoscitore della vita di San Pio da Pietrelcina. In collegamento da Lourdes, padre Nicola Ventriglia parlerà della recita del Santo Rosario, dove l’Ave Maria trova la sua massima espressione.

Poi in Terra Santa, a Nazareth, nella Basilica dell’Annunciazione e a Efeso, in Turchia, nella casa di Maria. Spazio anche alla musica, con Andrea Bocelli e le sue toccanti interpretazioni della preghiera mariana. Infine, il cardinal Comastri parlerà di Madre Teresa, quando ritirò il premio Nobel per la Pace, e di San Giovanni Bosco, santi legati per tutta la vita al Rosario e alla Madonna.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, trasmessa dalla Cattedrale di Spoleto e a mezzogiorno, come ogni domenica, all’Angelus, recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.