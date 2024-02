Tommaso Imperiali pubblica il disco “Meccanismi di difesa”

Si intitola “Meccanismi di difesa” ed è fuori sulle piattaforme streaming l’album di debutto di Tommaso Imperiali

Un titolo estremamente esplicativo per l’album di debutto di Tommaso Imperiali. “Meccanismi di difesa” è infatti una raccolta di otto canzoni che affrontano questo tipo di atteggiamento declinato in contesti diversi: dalle scelte, alle relazioni, all’attitudine nei confronti dei vent’anni e del futuro. Non mancano però anche le paure, fondamentali nel percorso che è la vita.

E ci sono le cose che servono ad avere un po’ meno paura: le canzoni che restano nonostante tutto, le persone a cui dedicarle, i soli di sax.

Dopo 10 anni da cantante e chitarrista della band Five Quarters, si tratta della prima esperienza solista di Tommaso, caratterizzata dal tentativo di coniugare una scrittura di stile cantautorale a un sound da rock band ispirato a sonorità americane nello stile di Bruce Springsteen, Sam Fender e The Wallflowers.

Tracklist:

1.RAGAZZINI VIZIATI

Nella traccia d’apertura si assapora la fatica (vissuta e osservata) di trovare un senso nella quotidianità e l’importanza che nei momenti di incertezza assumono situazioni o relazioni che senza saperlo si rivelano essenziali.

2.MI SENTO IL PIÙ GRANDE

Larabbia che si prova quando ci si accorge che in fondo ci si trova benein quella “town full of losers” da cui da avevi sempre promesso discappare. La difficoltà della scelta tra cambiare e restare, in bilico tra lapaura di accontentarsi e quella di lasciare posti e persone che ti hannoregalato momenti indimenticabili.

3.FARNE UN DRAMMA

Ilpezzo più leggero dell’album e insieme un inno alla pesantezza.

Trariff di sassofono e cori emerge la necessità di affrontare le situazioniquotidiane con meno leggerezza, mentre prendiamo coscienza che il pensiero diessere solo dei fili d’erba non è per niente confortante.

4.MECCANISMI DI DIFESA

Lalove song dell’album. Una ballad per raccontare la storia di due ragazziche dopo una serata rinunciano a stare insieme per il desiderio di lasciareall’altro solo le parti migliori di sé.

5.COSA VI SIETE PERSI

Unbrano 100% rock sul desiderio e la difficoltà di lasciarsi andare, anche acosto di farsi del male o restare delusi. Il rimpianto figlio dei rischicalcolati, dei sogni in piccolo e delle emozioni trattenute.

6.TOM WAITS

Lameno allegra e la più autobiografica, scritta di getto una notte dopo unviaggio in macchina di ritorno con Diego, dal concerto di Bugo, cantandoTom Waits. Come gli amici, i concerti e i dischi possono salvarti la vita.

7.NICO

Nicoè un ragazzo che porta un peso più grande di lui, che gli impedisce di godersii vent’anni tra la consapevolezza delle ingiustizie del mondo in cui vive e ilprivilegio che si trasforma in senso di colpa. La frustrazione di chi vorrebbeessere nato in tempo per cambiare le cose.

8.MOTIVI DEGLI ALTRI

Cosane sappiamo di cosa ha condotto una persona ad essere chi è?

La bellezza di fraintendersi scoprendosi, la pessima abitudine di giudicare chi non potremo mai conoscere.

Tommaso Imperiali è un cantautore classe 1999, comasco di nascita e bolognese di adozione.

Dal 2015 suona insieme alla band Five Quarters di cui è cantante e chitarrista e che continua ad accompagnarlo nell’attività live.

L’energia dei concerti e il sound caratteristico permettono alla band di creare un rapporto sempre più bello con un pubblico sempre più numeroso, diventando una delle realtà più seguite della scena musicale comasca con oltre 150 concerti all’attivo.

Nel 2016 la vittoria del contest nazionale Obiettivo Bluesin permette alla band di esibirsi sul main stage del Pistoia Blues Festival.

La band ha vinto il primo premio delle edizioni 2018 e 2019 del concorso locale Atomica.

Le musiche dei Five Quarters sono state inserite nella colonna sonora della serie tv RAI “Ognuno è perfetto”, andata in onda a dicembre 2019.

La band ha partecipato all’edizione 2019 di XFactor, arrivando fino alle audizioni live del Pala Alpitour di Torino.

Nel 2020 Il singolo Tutto in una foto diventa la sigla di AIM Festival, tenutosi al castello Sforzesco di Milano e nell’estate 2021 la band si esibisce a WOW Festival in apertura a Selton e Margherita Vicario.

Nel 2021 i Five Quarters pubblicano il primo album Storie Nuove, distribuito con l’etichetta Bagana B-district, che segna l’esordio alla voce di Tommaso e il passaggio all’italiano nella scrittura dei testi.

Nel 2022 come solista partecipa al concorso Area Sanremo entrando tra i 50 finalisti.

Il 24 marzo 2023 esce il primo singolo Ragazzini Viziati, prodotto da Lorenzo Cazzaniga e prima traccia dell’album solista Meccanismi di Difesa.