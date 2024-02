Su Rai 2 FBI e FBI International con “Fiducia” e “La fratellanza”: la trama

Su Rai 2 prima serata crime con “FBI” e “FBI International”. In onda gli episodi intitolati “Fiducia” e “La fratellanza”: la trama

La quinta stagione, in prima visione assoluta, di “FBI” prosegue su Rai 2 nel racconto delle vicende della squadra del Federal Bureau of Investigation di New York responsabile della sicurezza degli Stati Uniti. Sabato 3 febbraio alle 21.20, va in onda l’episodio “Fiducia”: un dipendente del bar Emeralds durante la notte viene ucciso in un parco federale.

Nel frattempo, la sorella di Maggie, Erin, torna a New York per essere aiutata a rintracciare il fidanzato scomparso della sua migliore amica Nikki che, dopo qualche ora, viene rapita. Il bar Emeralds è il punto di collegamento tra i due casi ed Erin, per far tornare Nikki a casa sana e salva, si mette a disposizione della squadra. Nel cast: Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, sempre su Rai 2, in prima visione assoluta, alle 22.10 continua la seconda stagione di FBI International, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia di Budapest che ha l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi all’estero. Nell’episodio “La fratellanza”, un giovane americano in visita a Stoccolma con la fidanzata viene ucciso all’esterno di un pub da un gruppo di ultras. Nel cast Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.