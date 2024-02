Previsioni meteo 3 febbraio 2024: weekend con tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, sabato 3 febbraio 2024: scenario bloccato con l’anticiclone che domina su gran parte dell’Europa e anche sull’Italia

Il primo weekend di febbraio prosegue con condizioni meteo all’insegna della stabilità e del clima mite nelle ore centrali su tutta l’Italia. Abbiamo infatti una vasta cupola anticiclonica che determina stabilità e valori termici in ulteriore aumento, con temperature di 2-4 gradi sopra le medie. Nella giornata di oggi e anche in quella di domani continueremo ad avere una forte escursione termica, con gelate notturne nelle zone di pianura specie al Centro-Nord. Per la prima decade del mese non si intravedono novità, mentre a seguire il modello americano GFS ipotizza una discesa di aria fredda e neve a bassa quota, ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 3 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti bassi sulla Liguria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto e ampie schiarite, nuvolosità irregolare sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure e sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .