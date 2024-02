Italmar e Nautica Latino a Pescare Show con Timoner 550

La barca pesca sportiva Timoner 550 sarà presentata da parte del cantiere Italmar e Nautica Latino alla fiera Pescare Show il 3/4 febbraio a Vicenza

Una barca per tutti coloro che amano la pesca, anche per chi non ha la patente nautica e vuole dedicare il giusto investimento economico alla sua passione. Si tratta di Timoner 550 del cantiere siciliano Italmar che insieme al concessionario Nautica Latino presentano l’imbarcazione a Pescare Show, il salone espositivo dedicato al mondo della pesca che si terrà il 3 e 4 febbraio 2024 a Vicenza.

L’ evento ideale per questa prima esposizione della barca che offre una soluzione non impegnativa nel prezzo d’acquisto e nella gestione per chi si vuole dedicare alla pesca amatoriale. Una barca da 5,50 per 2,30 metri ma con gli spazi ben studiati a prua, poppa e negli interni dove poter zavorrare facilmente le attrezzature. Un cabinato, coperto che permette un utilizzo continuo durante tutto l’anno e non solo nella bella stagione.

“Debutta Italmar e debutta Nautica Latino con Timoter 550 a questa fiera dedicata alla pesca – spiega Oscar Latino , titolare del marchio Nautica Latino – perché riteniamo sia un settore ricco di opportunità. Sempre più persone chiedono un rapporto e un legame più stretto con la natura. Non solo il diportismo estivo per il classico tuffo in acqua e la mini crociera, ma la possibilità di vivere l’ambiente tutti i mesi praticando un’attività amatoriale e sportiva che può regalare grandi soddisfazioni”..

Si tratta di una proposta con “un prezzo accessibile con un’offerta speciale per i visitatori di Pescare Show – sottolinea Oscar Latino – L’unità sarà proposta motorizzata con un 40 CV Suzuki, potenza che permette di navigare senza patente, ma si può motorizzare anche con potenze più alte e fino ai 115 CV”.

Un nuovo modello in cantiere

A Vicenza si presenta il Timoter 550 ma in cantiere si sta già lavorando al modello 650 con una motorizzazione più impegnativa e spazi più ampi. Una soluzione dedicata a chi vuole investire maggiormente sulla sua passione. Si può conoscere meglio la barca visitando l’esposizione al Padiglione 7 Stand n.341