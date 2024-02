Isotta Tom in radio con “Sola o forse no”

Disponibile nelle principali piattaforme digitali e in radio “Sola o forse no” (label Nadir Music), il nuovo singolo della cantautrice e attrice Isotta Tom

Isotta Tom torna con un brano indie-pop che è scritto per essere cantato subito e da tutti, soprattutto da chi ha voglia di cantare anche quando ha la voce giù, letteralmente o non. Anche se il testo ci racconta di uno stare incerto, l’arrangiamento è rockeggiante e rimanda alla voglia di reagire ai momenti di stallo, che la vita ci propone ciclicamente.

-La canzone parla dell’attesa di una chiamata, che saprà trasformare le famose giornate no, perché a volte basta accogliere un cambio di prospettiva per sentirsi molto meglio – racconta Isotta Tom – “Sola o forse no” indica proprio uno stato d’animo che ultimamente mi abita: a volte mi sento sola ad affrontare un mondo complesso e un po’ egoista, eppure so che non lo sono davvero e questo lo dimostrano quei gesti belli e inaspettati come una semplice chiamata da chi ci vuole bene e ci ricorda di non aspettare gli altri per volercene ed è proprio questa consapevolezza che ci aiuta a non sentirci soli anche a distanza e ci libera dalla sensazione di dover piacere. “Io mi amo, ma non me lo dico. Dai, chiamami tu” – credo che in questi versi sia racchiuso il senso più intimo della canzone: dentro ognuno c’è l’amore di sé, ma è più facile percepirlo se qualcuno lo mette in luce e dà voce ai nostri pensieri positivi-

Il videoclip che accompagna “Sola o forse no” è stato girato con lo stesso spirito con cui è stata scritta la canzone, che grazie alla melodia del testo ariosa e incalzante ricorda l’importanza di vivere con un’attitudine leggera e rock’n’roll qualsiasi stato d’animo. Nel video Isotta Tom guida in accappatoio di notte, cantando in modo autoironico ed espressivo, senza make-up, con la voglia di parlare schiettamente ai suoi ascoltatori.

-Le riprese sono del fotografo Riccardo Pisetti (Rullino Rebels) – dichiara la cantautrice – che si è prestato a un modo spartano di fare film making, poiché questo video necessitava di spontaneità e la sua forza risiede nel divertimento che io e Riccardo abbiamo provato girandolo: raccontiamo il classico giro notturno in macchina quando si ha bisogno di prendere aria e si ha voglia di uscire senza agghindarsi, senza la pretesa di piacere: ecco perché la scelta di indossare un accappatoio rosso durante tutto il video. C’è uno special nella canzone che rappresenta un respiro nel videoclip: ci sono la cascate e io indosso un vestito rosso e sono a stretto contatto con la natura, che per me rappresenta l’ossigeno e dove ritrovo sempre l’amore per me stessa-

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=12sL0CYWaz0

Biografia

Isotta, nata a Rovereto (Tn) è una cantautrice e attrice italiana classe ‘96. Canta e scrive da quando ha 16 anni, iniziando a cantare in diversi gruppi rock e a suonare il pianoforte, amando fin da subito la contaminazione di generi nella composizione musicale. Nel 2019, reduce dall’esperienza radiofonica e televisiva su RealTime come finalista di Rds Academy 2018, diventa giudice musicale al music show “All Together Now” registrato negli studi di Cinecittà. Produce il suo primo album “Remote Influence” e partecipa al Chinese Bridge Competition, competizione nazionale linguistica e artistica, in cui Isotta vince il premio artistico con una sua canzone tradotta in cinese, volando a Pechino e a Shanghai. Il cinese non è la sola lingua studiata negli anni universitari a Milano durante i quali cui impara inglese, tedesco e francese e si laurea come Esperta Linguistica per le Relazioni Internazionali. Nel 2021, dopo essersi formata come attrice all’Accademia di Teatro A. Galante Garrone, presenta il suo album in forma di teatro-danza al femminile, portando sul palco le sue canzoni e il suo modo di raccontarle anche attraverso il corpo e le luci. Nel 2023 vince una borsa di studio in BSMT (The Bernstein School of Musical Theater) a Bologna dove perfeziona le Performing Arts con professionisti nazionali ed internazionali, tra cui Paul Farrington nel canto, Sergio Giacomelli e Phillida Crwoley Smith (Cats) nella danza e Matt Henry nella recitazione (Oliver Award al miglior attore in un musical). L’ultima apparizione televisiva è a VivaRai2, in cui ha aperto la puntata di Fiorello cantando il “Tuca Tuca” tradotto in cinese, omaggiando la Carrà.

Dal 2020 rilascia più singoli, tra cui “Viandanti” (premiato come miglior corto musicale), “Pescepalla” con la partecipazione di Faso (bassista di Elio e le Storie Tese) e “Genio”. Ora conclude il 2023 con “Sola o forse no”, aprendosi a un indie-pop personalizzato e al femminile.