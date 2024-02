I Leatherette online con una nuova canzone e videoclip

“The Ugliest” è la terza delle tracce che hanno anticipato l’uscita di “Small Talk”, il nuovo album della band bolognese Leatherette, pubblicato da Bronson Recordings

Il brano abbina linee di chitarra poetiche e sfacciate alla Johnny Marr ad anti-hook snelli e spietati alla Fugazi. Una sorta di incontro tra no wave e new wave, che si apre con un riff di chitarra ruvido e tagliente che guida nervosamente la melodia verso un ritornello un po’ più romantico, dove il sax inizia a suonare su una sinfonia di accordi jazz più morbidi. Mentre la voce ripete quello che potrebbe sembrare un mantra (o l’espressione di un attacco di panico), il brano implode lentamente, terminando con un assolo di chitarra che finisce gradualmente nel rumore.

Inoltre è disponibile su Vevo il videoclip della canzone, a proposito del quale la band ha commentato: “Se il Grande Lebowski fosse diretto da Edgar Wright…”

CREDITS

The Ugliest, written and performed by Leatherette, produced by Andrea Cola & Bruno Dorella, mixed by Chris Fullard, mastered by Adam Gonsalves at Telegraph Audio Mastering, Portland

Video by Alessandro Furio & sad jingler

With the kind partecipation of sleap-e

Taken from the album Small Talk out on Bronson Recordings

Publishing: HOODOOH

Distribuzione: Universal Music Italia / Virgin LAS Music