“Heiligenschein” è il primo singolo di Francesco O’Connell

“Heiligenschein” è la prima uscita di Francesco O’Connell. Il brano prende spunto dall’affascinante fenomeno ottico molto raro in natura, in base al quale intorno all’ombra della testa di una persona si crea un punto luminoso simile ad un’aureola.

Presentando la “Luce” come un simbolo di forza, di libertà e di unione al di sopra di tutto, il messaggio di “Heligenshein” è quello di accettazione nei confronti di sé stessi.

Spesso ci si ritrova a dover raggiungere il baratro, toccare il fondo per ricominciare a vedere la luce, accettare sé stessi e far sì che anche gli altri trovino il coraggio di accettarci per come siamo e di mettersi in gioco per essere vivi.

Dai toni delicati e toccanti, con un cantato profondo e diretto, Francesco O’Connell pubblica un primo, profondo singolo.

Quello di Francesco O’Connell non è un nome d’arte, come alcuni pensano, Francesco ha infatti davvero origini irlandesi, e ancor prima russe, cui è molto affezionato.

La sua storia è piuttosto ingarbugliata: nasce ballerino, per poi vivere una parentesi come attore/regista. Dopo aver lavorato e collaborato con Arturo Brachetti, Aaron Craig, Mark Roberts (Actor’s Studio N.Y.), è arrivato per lui il momento della scelta definitiva, quella della musica, che in fondo è sempre stata comunque presente nel suo percorso.

Con il suo compagno di vita e pianista classico, è nato il progetto “Live At Home”, sostenuto dagli amici Giovanni Caccamo e Arturo Brachetti. Diverse sono state le date, in cui, accompagnati anche dalla cantante internazionale di jazz Michela Lombardi, eseguivano cover ed inediti.

Col passare del tempo questo progetto ha messo progressivamente in luce i tratti caratteristici e distintivi di Francesco O’Connell, rafforzando la sua volontà di esprimere tutte le proprie sfaccettature electro-pop-rock.

La formazione a due terminerà nel 2016. Da quel momento il progetto “Popular” vedrà la sola presenza di Francesco, affiancato da Antonio Inserillo in qualità di arrangiatore/produttore.

Bellissima e importantissima è la loro collaborazione e amicizia, grazie alla quale Francesco riesce in tutto e per tutto a plasmare e modellare le sue idee, le sue melodie, i suoi testi, il suo vissuto di artista, di persona che ha subito bullismo, violenze, discriminazioni omofobe, mobbing, ma anche di docente con carcerati e ragazzi diversamente abili.

I suoi testi parlano chiaro: la determinazione e la voglia di riscatto e di cambiamento sono sempre presenti.

Il progetto a tutt’oggi vede la collaborazione dello stilista-amico Emilio Cavallini famoso per le sue creazioni e per aver vestito artisti come Lady Gaga (per il suo prossimo film), Madonna, Rihanna…che ha sposato il progetto e la filosofia di Francesco O’Connell, dell’artista-regista Arturo Brachetti e del cantante/showman Mitya Fomin, per cui Francesco nel 2020 ha realizzato la versione italiana della hit “Vse budet horosho” (2010, Warner Chappel, Sony Music), dal titolo “Lascia scivolare”, versione interpretata insieme a lui e promossa in tutte le emittenti radiotelevisive nazionali russe.

Nel 2023 Francesco O’Connell firma un contratto con l’agenzia ed etichetta Sorry Mom! passando così sotto il management di Luca Bernardoni e Marco Biondi.