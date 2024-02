Da Castelsaraceno a San Severino Lucano: Linea Bianca su Rai 1 in Basilicata

Da Castelsaraceno, in provincia di Potenza a San Chirico Raparo, fino a San Severino Lucano: – “Linea Bianca”, condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi con Lino Zani, in onda sabato 3 febbraio alle 14.00 su Rai 1 – sarà in Basilicata. La puntata prende il via in cima al Monte Pollino, a quota 2.248 metri dell’Appennino Lucano, con Guido Gravame, appassionato di sport di montagna.

Poi il programma sarà a Castelsaraceno, per mostrare il ponte tibetano più lungo del mondo: 586 metri di lunghezza e 80 metri d’altezza, a mezz’aria sul canyon attraversato dal torrente Raganello, a metà tra il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri Lagonegrese. A seguire, all’interno di una faggeta nel cuore del Parco del Pollino, Pasquale Larocca rientrato da un incredibile viaggio tra Alaska e Finlandia racconterà dei 300 chilometri percorsi con gli sci da fondo tra i ghiacci artici, le insidie e i pericoli di una natura primordiale.

E poi, si visiterà San Chirico Raparo, per scoprire il fascino dell’abbazia di Sant’Angelo al Monte Raparo, uno dei più importanti esempi di insediamento monastico del Sud Italia risalente al X secolo; si conoscerà una storia di una migrazione al “contrario”: a Castelsaraceno, la “coraggiosa” scelta di vita di Claudia Bombini che da Milano si è trasferita in Lucania per coronare il suo sogno, quello di vivere tra spazi verdi e contemplazione della natura; si seguirà – alle pendici di Monte Raparo – la giornata tipo di Mino Iacovino, giovane pastore che, dopo il servizio militare a Bari, è tornato nelle sue terre d’origine per dedicarsi all’allevamento di capre e pecore.