“Briciole” è il primo singolo con Sorry Mom! di Renesto

Online sulle piattaforme digitali “Briciole”, il primo singolo di Renesto con Sorry Mom! ispirato alla fiaba di Pollicino

Fuori per Sorry Mom! e distribuito da Artist First “Briciole”, il nuovo singolo di RENESTO, anticipazione del nuovo album.

Brano che strizza l’occhio all’hip-hop old school anni ’90 grazie alla sua ritmica dritta, chitarre in levare e un basso profondo e ossessivo che fanno da base a una serie di immagini, raccontate un po’ rappando e un po’ cantando, in cui il senso di inadeguatezza la fa da padrone.

Come nella celeberrima fiaba di Pollicino, l’autore si paragona alle briciole che il piccolo bimbo lasciava invano nel bosco per ritrovare la strada: la difficoltà, spesso l’impossibilità, di essere guida, faro per sé e per gli altri, lascia l’autore in preda al senso di vuoto; la sopravvivenza rimane l’unica meta raggiungibile.

“Siamo alla continua e spasmodica ricerca di un qualcosa che spesso non conosciamo, che speriamo possa farci star meglio, crescere, darci maggior consapevolezza per affrontare le sfide della vita…”.

Anche per questa traccia RENESTO si è avvalso di importanti collaborazioni, “Briciole” è stato infatti registrato e prodotto insieme a Federico Viola presso l’ANIMAL HOUSE STUDIO di Ferrara e hanno collaborato anche Emanuele Zullo alle chitarre e Filippo Dalla Magnana alla batteria.

Il video che accompagna la canzone è stato invece ideato e realizzato dal regista ferrarese Michelangelo Ingrosso e rappresenta una versione “pop” e rivista, proprio della fiaba di Pollicino, in cui il protagonista è lo stesso RENESTO. Le Riprese sono state effettuate all’interno del Bosco della Panfilia (tra le province di Bologna e Ferrara) e presso il Tulpa Studio di Ferrara.

Roberto Renesto, in arte Renesto, è nato a Ferrara il nel 1969.

Pianista, fisarmonicista, autore e compositore, membro fin dal 1989 del gruppo STRIKE, band affermata a livello nazionale nei primi anni 90’ con la quale ha prodotto numerosi lavori discografici e partecipato a centinaia di “live” fino ad oggi dividendo il palco con numerosi artisti tra i quali Mano Negra, Wailers, Elmer Food Beat, Babylon Fighters, Les Casse Pieds, Vinicio Capossela, Mau Mau, Africa Unite, Sergio Messina e 99 Posse, Aereoplani Italiani, Fratelli di Soledad , Persiana Jones, Ritmo Tribale, Isola Posse, Vallanzaska, Giuliano Palma, Ustmamò, Statuto, Afterhours.

Oltre che con gli STRIKE, ha partecipato al progetto di teatro-canzone GLI SCHERZI DI SUSY con Stefano Marcolini e Giorgio Felloni, e collabora tuttora come pianista con il gruppo di musica latina TRIBÚ TAYRONA.

Verso la fine del 2018 è nata in lui forte l’esigenza di interpretare le canzoni di propria produzione e composizione dando vita al suo primo album da solista, “Come stiamo andando?”, pubblicato nel luglio 2020 e distribuito dall’etichetta ferrarese ALKA RECORD LABEL.

Nel marzo 2022 è uscito su tutte le piattaforme digitali il singolo “Come le Star”, seguito nel giugno dello stesso anno da “DOVE ERAVAMO RIMASTI” e da “Duran Duran”.