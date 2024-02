La società britannica di GNL Avenir LNG ha stipulato accordi di noleggio a tempo per le navi cisterne LNG Avenir Advantage e Avenir Accolade

La società britannica di GNL Avenir LNG ha stipulato accordi di noleggio a tempo per le navi cisterne LNG Avenir Advantage e Avenir Accolade. Future Horizon, una joint venture tra Avenir e MISC, ha firmato un nuovo accordo di noleggio a tempo di due anni per Avenir Advantage con PETCO Trading Labuan Company (PTLCL), un’azienda di trading di PETRONAS, ha rivelato Avenir, aggiungendo che continuerà a collaborare con PTLCL fornendo LNG come combustibile marittimo ai propri clienti in Malesia e Sud-est asiatico.

Avenir ha anche stipulato un accordo per noleggiare Avenir Accolade per un periodo fino a due anni con NFE Transport Partners, una sussidiaria di New Fortress Energy (NFE). Questa nave ha servito NFE con un contratto di noleggio a scafo nudo. I nuovi accordi di noleggio a tempo rafforzano il portafoglio totale dei ricavi da noleggio della società, inclusi gli ordini, a $ 115 milioni, secondo Avenir.

Jonathan Quinn, Managing Director di Avenir LNG, ha commentato: “È fantastico aver stipulato i nostri accordi commerciali sulle nostre prime due navi. Farlo con i nostri clienti fondatori dimostra chiaramente il loro continuo sostegno ad Avenir come fornitore leader nel mercato di piccola scala. Desidero estendere il pieno supporto di Avenir a PTLCL e New Fortress Energy per il continuo successo delle rispettive attività.” Avenir LNG ha attualmente una flotta totale di cinque petroliere in mare.

L’ultima nave ad entrare nella flotta è stata la 20.000 cbm Avenir Achievement a maggio 2022. La società possiede anche un terminale LNG in Sardegna, con asset/partnership che ora operano in Cina, Malesia, Mediterraneo, Mar Baltico e Caraibi. Alla fine del 2023, Avenir LNG ha subito cambiamenti di gestione, con il suo CEO Peter Mackey che ha lasciato la carica.