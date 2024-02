Previsioni meteo 1 febbraio 2024: inverno bloccato sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 1 febbraio 2024: prosegue la lunga fase di tempo stabile con dominio assoluto dell’anticiclone

Inverno in pausa prolungata e condizioni meteo senza variazioni di rilievo sull’Italia grazie alla presenza costante dell’alta pressione. Nessuna variazione sembra prospettarsi dai principali centri di calcolo per le prossime ore sul fronte sinottico sul Mediterraneo centrale e pertanto anche le condizioni meteo risentiranno di questo ristagnamento barico, rimanendo generalmente stabili e asciutte in Italia e con la prevalenza di cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Questa fase di stallo sembra inoltre destinata a protrarsi anche per i primi giorni e per la prima settimana del mese di febbraio: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo l’Anticiclone sembra continuare a presentare una forma smagliante in corrispondenza proprio di questo periodo, con persistente generale stabilità (con qualche nebbia consuetudinaria in Pianura Padana) e clima tutt’altro che invernale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 1 febbraio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma non nuvolosità irregolare in transito, nebbie e nubi basse anche persistenti su Pianura Padana e coste adriatiche. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con tempo asciutto e nuvolosità alternata a schiarite, maggiori addensamenti in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure e sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito, maggiori schiarite in Abruzzo. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .