Online la canzone “Deuterio” di Dani Enne

In radio il nuovo singolo “Deuterio” di Dani Enne, disponibile in digitale (Hoop Music / Believe). « “Deuterio” è un brano che parla di una relazione che sta per concludersi – racconta Dani Enne – concentrandosi sul parallelismo che paragona l’istante precedente alla fine di una storia d’amore, con l’istante che anticipa l’esplosione di un ordigno.»

Il brano offre uno sguardo intenso e riflessivo su una relazione che sta per giungere al termine, trasportando l’ascoltatore in un viaggio emotivo attraverso il parallelo audace tra l’istante finale di un amore e l’attimo che precede l’esplosione di un ordigno. Le parole dell’artista, Dani Enne, si trasformano in pennellate poetiche, dipingendo un quadro narrativo che cattura la complessità dei sentimenti in una fase così delicata.