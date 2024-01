Vincitore del Gramophone Award nel 2007 per la sua interpretazione del capolavoro bachiano, Steven Isserlis nelle librerie con “Le Suites per violoncello di Bach”

Steven Isserlis torna in libreria con il volume Le suites per violoncello di J. S. Bach. Una guida all’ascolto, Edizioni Curci. Vincitore del prestigioso Gramophone Award nel 2007 per la sua interpretazione del capolavoro bachiano, il celebre violoncellista inglese accompagna il lettore in un appassionante viaggio tra queste pagine di musica immortali.

Le sei Suites per violoncello di Johann Sebastian Bach (Eisenach, 31 marzo 1685 – Lipsia, 28 luglio 1750) sono tra le composizioni più amate del repertorio musicale classico. Rimaste per lo più sconosciute per quasi duecento anni, lungo i secoli hanno acquisito un’aura di mistero, accresciuta dalla mancanza di un manoscritto di Bach e di informazioni precise sulle circostanze della loro composizione. Per la loro bellezza continuano ad affascinare il pubblico di tutto il mondo: per i violoncellisti, così come per molti ascoltatori, rappresentano una vera e propria bibbia musicale.

«Questo libro – scrive Isserlis nell’introduzione – è destinato agli amanti della musica di tutti i generi e livelli, dall’ascoltatore occasionale al musicista professionista. Il mio scopo è semplicemente quello di amplificare, se possibile, il godimento e la comprensione di chi ascolta le Suites per violoncello di Bach, offrendo le mie personalissime osservazioni sulla musica».

In queste pagine il violoncellista mette a frutto la sua profonda esperienza di interprete per illuminare con prosa brillante e acute osservazioni quelli che soltanto in apparenza sono semplici movimenti di danza, ma che invece si svelano come tappe di un viaggio spirituale d’elezione, dalla gioia alla tragedia, per concludere infine nel giubilo del trionfo.

Steven Isserlis (Londra, 1958), coniuga brillantemente la sua attività di violoncellista solista e camerista, con quella di scrittore e divulgatore. I suoi libri Perché Beethoven lanciò lo stufato, Perché Ciajkovskij si nascose sotto il divano, Consigli ai giovani musicisti di Robert Schumann sono pubblicati in Italia da Edizioni Curci e sono best seller anche in Inghilterra e negli Stati Uniti.

