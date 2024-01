Salvatore presenta il brano “Quando Sarò Grande”

Con “Quando Sarò Grande” l’ultima opera, Salvatore, riflette sulla propria esperienza, avendo vissuto a lungo con due personalità

In “Quando Sarò Grande” il nostro artista si ispira a coloro che non hanno mai avuto il coraggio di essere sé stessi, come bambini o adolescenti vittime di bullismo o persone influenzate nelle scelte dalla paura di imporre la propria volontà.

“Il messaggio chiave è che troppe persone accompagnano la loro vita con la scusa che più avanti cambieranno qualcosa, quel qualcosa che non li rende liberi di essere sé stessi, ma purtroppo il tempo passa e questo – troppo spesso – senza mai trovare per davvero il coraggio di cambiare”, racconta Salvatore.

Nel video musicale, prodotto da Mama_Productions, entrambe le personalità sono rappresentate, con un’immagine ricorrente di una bottiglia che ha accompagnato l’autore per molti anni come fedele compagna di vita.

Basta un verso per entrare nel mood di questo viaggio:

“Solo, solo camminerò

per le strade tra la gente e non mi stancherò.

E se nei miei ricordi mi perderò,

sarà solo per un attimo, poi mi risveglierò”

(Salvatore)

Il video culmina con entrambe le personalità sedute su una panchina, simboleggiando la futura saggia decisione dell’autore su quale parte di sé sceglierà, indicando che la scelta sarà libera, matura e sicuramente non imposta.

Un tema, quello toccato dal talentuoso paroliere, che risulta essere così attuale e vicino alla situazione odierna in cui ogni essere debole ci si può rispecchiare.

Altre informazioni su Salvatore

Nato in Germania a Memmingen, Salvatore ha trascorso i primi nove anni della sua vita in questa affascinante città. All’età di 10 anni, si è trasferito in Italia a Tuturano (BR), portando con sé una crescita culturale e un bagaglio di esperienze uniche. La passione innata per la musica ha iniziato a manifestarsi a soli 13 anni, quando Salvatore ha partecipato e trionfato in una gara canora locale, segnando l’inizio del suo percorso musicale. Attraverso gli anni, l’artista ha fatto parte di diversi gruppi musicali, ma alla fine ha scelto di intraprendere la strada solista, dedicandosi al piano bar. La sua decisione di esplorare la propria creatività lo ha spinto a scrivere diverse canzoni che riflettono la sua unica visione artistica. Nel 2021, il cantautore ha raggiunto un traguardo significativo nella sua carriera musicale con la pubblicazione del suo primo album, un progetto (composto da 10 tracce) che testimonia la sua dedizione e il suo amore per l’arte della musica. “Quando Sarò Grande” arriva successivamente nel 2022 e noi Salvatore lo ascoltiamo così, in attesa di nuove opere.