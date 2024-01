“Tape Erased” è la nuova canzone dei The Grudge Project

Una presa di coscienza attiva per un futuro migliore in “Tape erased” dei The Grudge Project disponibile in radio e in digitale

Nuova uscita per i veronesi The Grudge Project , che con Sorry Mom! sono alla loro quarta pubblicazione.

“Tape Erased”, questo il titolo del nuovo travolgente singolo, parla di presa di coscienza attiva; uno sguardo verso un futuro distopico, dove ogni forma di potere e controllo viene ribaltata e sovvertita, allo scopo di forgiare una realtà in cui l’essere umano possa trovare una nuova via per evolversi in direzioni diverse.

Direzioni che possono essere scelte dall’essere umano stesso, acquisendo il vero senso di libero arbitrio e riscoprendo quel contatto con il proprio “Io” interiore precedentemente trascurato.

Una vera e propria rinascita dalle ceneri.

I The Grudge Project sono una band post-grunge italiana nata nel 2014 a Verona.

Registrano a Monza al “Frequenze Studio” sotto alla direzione artistica di Pietro Foresti il loro primo album “The Grudge Project” a Marzo 2019 sotto distribuzione Universal.

A Ottobre 2020 rilasciano il loro primo singolo “Gods” assieme al lyric video diretto da Lorenzo Milan. Registrano, ad aprile 2021, sotto la direzione artistica di Luca e Marco Donazzan in videoclip di “Friend of mine“, il secondo singolo estratto dall’album, in uscita ad aprire 2022.

A Giugno 2022 esce l’album “The Grudge Project”.

Ottobre 2022 firmano con l’agenzia di management e ufficio stampa “Sorry Mom!“ con la quale escono i singoli “Points of Light”, “Heaven Inside”, “Control” e l’ultimo “Tape Erased”