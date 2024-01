L’oroscopo di oggi, martedì 30 gennaio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 30 gennaio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

E’ il momento di farti sentire, hai avuto una situazione intrigante, ma poi qualcuno non ha trovato o meritato quello che si aspettava. Cura la forma fisica, perché ultimamente è un po’ trascurata!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Ti senti stanco, dubbioso, ma ciò che ti sembra difficile ora, presto si rivelerà più facile da affrontare. Non rivangare il passato e sii più ottimista.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Costruttivi i nuovi rapporti di collaborazione, riservano facilitazioni che non credevi possibili. Se sei solo non devi avere paura dei nuovi incontri. Situazioni eccitanti e sensuali sono possibili, troverai nuove amicizie divertenti. La fortuna è con te!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Amicizie utili per la professione, è il momento giusto per rimettersi in gioco; unioni affettive meno nervose. Avrai un buon pomeriggio.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Che tu sia una persona ribelle lo sanno tutti, hai dovuto fare buon viso a cattivo gioco, trovare accomodamenti. In discussione un rapporto di lavoro, spese di troppo.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Situazione di rinnovo, t’insegue una persona amabile. Per tutti arriva il periodo giusto per tornare sulla cresta dell’onda o avere una buona occasione.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata favorita, buona fortuna in arrivo presto. Conferme nel lavoro, dunque tutto quello che imposti riesce bene. Se c’è qualcosa di cui discutere in amore, o vuoi tentare un approccio, allora fallo subito!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Situazione fluida, possibilità d’imbattersi in qualcuno che ti sarà utile nel lavoro. In amore non tutto è perduto, dai tempo al tempo!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Chi lavora in proprio ha la possibilità di guadagnare qualcosa in più, queste sono settimane interessanti. Bene per chi può e vuole sposarsi, convivere o avere un figlio.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Ben vengano i progetti d’amore e di coppia, le nuove relazioni. Nuove collaborazioni, nuovi programmi o progetti in vista.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Il lavoro premia se ti dai da fare. C’è qualcuno che ti sfugge oppure sei proprio tu che non vuoi legarti, vuoi libertà.

Pesci

In queste giornate c’è troppo da fare, troppo da discutere. In amore potresti allontanare persone che non sono dalla tua…, non innamorarti di chi è legato o troppo lontano.