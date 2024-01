Maria Faiola torna con un nuovo album

“E ti penso ancora per non sparire” è il secondo EP di Maria Faiola, in uscita vonline sulle piattaforme streaming per talentoliquido

“E ti penso ancora per non sparire” è il secondo EP di Maria Faiola, fuori per talentoliquido. Un secondogenito non proprio programmato, nato mentre la vita dell’autrice era totalmente diversa, con amori che non ci sono più, cresciuto con dolori piano piano sanati e che ora cammina con una consapevolezza inaspettata.

Questo lavoro è denso: denso di cose, pensieri, emozioni, stili, suoni. Quando ho iniziato a lavorarci la prima intenzione era quella di esplorare più cose possibile, divertirmi e piangere con ogni mezzo a disposizione, sperimentare generi e tematiche, scoprire e riscoprire Maria.

Maria Faiola è una cantautrice e polistrumentista romana. Fa varie esperienze nel corso degli anni, da X-Factor 8 a Sanremo Giovani, centinaia di live e varie collaborazioni, che la vedono arrangiatrice, cantante e paroliera al fianco di Nayt, Valentina Vignali, Dom Blait. Nel 2022 esce il suo primo EP, “Notturni“. Con “Schegge di sale”, uscita per talentoliquido, guadagna un posto come ospite a Radio Deejay da “Say waaad?”. “E ti penso ancora per non sparire” è il suo secondo EP.