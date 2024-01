“P.S. Prima Stesura”: la call per autrici e autori under 30 è ancora aperta

Al via il progetto “P.S. Prima Stesura”, call per autrici e autori under 30 a sostegno della nuova drammaturgia a cura del Gruppo della Creta: iscrizioni entro il 4 febbraio

Iscrizioni aperte fino al 4 febbraio per “P.S. Prima Stesura”, call per autrici e autori under 30 a sostegno della nuova drammaturgia a cura del Gruppo della Creta; da un’idea di Pier Lorenzo Pisano in collaborazione con il TeatroBasilica. “P.S. Prima Stesura” è un progetto rivolto ad autrici e autori under 30 per la stesura di un nuovo testo teatrale.

Questo non è un premio. È un sostegno economico e di sviluppo alla drammaturgia contemporanea. Pensato da chi scrive per chi scrive, P.S. Prima Stesura garantirà ai progetti selezionati un sostegno economico alla scrittura, tutoraggio, incontri e lettura dei lavori in sviluppo per favorire il dialogo col mondo teatrale e la possibilità di messa in scena.

ll progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico, curato dal Dipartimento Attività Culturali, per il reperimento di progetti per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti, per progetti di ricerca e sperimentazione per la Stagione 2023/2024.

Il progetto si svolgerà nell’arco di cinque mesi con le seguenti tempistiche:

Fase di selezione:

Inviare via mail all’indirizzo psprimastesura@gmail.com entro il 4 febbraio:

+ un soggetto

+ curriculum vitae

+ lettera motivazionale

+ modulo di iscrizione

Tutti i documenti dovranno essere inviati come allegati, in formato pdf, in un’unica mail con oggetto: P.S. Prima Stesura – Cognome – Titolo del progetto.

Il soggetto è un breve documento. Può essere una storia, degli scambi di battute intorno a un tema, un’idea per un testo. L’importante è che si possa comprendere lo sviluppo futuro della drammaturgia.

Lunghezza massima soggetto: 4000 battute (spazi inclusi).

Lunghezza massima lettera: 2000 battute (spazi inclusi).

Scadenza: 4 febbraio

È possibile partecipare con un solo progetto.

11 febbraio:

Annuncio dei sei soggetti selezionati.

Fase di sviluppo:

Gli step delle fasi di sviluppo saranno retribuiti, per una buona pratica professionalizzante che questa call spera di rendere sistemica.

Nei mesi di febbraio e marzo sono previsti due incontri di feedback con i tutor del progetto.

In questa fase le autrici e gli autori procederanno allo sviluppo dell’idea e alla scrittura della prima scena del testo teatrale.

Ogni progetto riceverà come primo step di sviluppo una commissione di 250 euro lordi.

Scadenza consegna: 12 marzo 2024

Nel mese di marzo le scene prodotte avranno una prima presentazione al pubblico presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma a cura degli attori del Gruppo della Creta.

Seconda fase di sviluppo:

Per la seconda fase dello sviluppo saranno selezionati un numero massimo di tre soggetti tra i sei che hanno partecipato alla prima fase.

Ogni progetto riceverà come secondo step di sviluppo una commissione di 1000 euro lordi per la scrittura di una prima stesura del testo teatrale.

Le autrici e gli autori avranno tre mesi durante i quali saranno organizzati ulteriori incontri con i tutor per monitorare e sostenere il percorso di scrittura.

Scadenza consegna: giugno 2024

Fase finale:

Nel mese di giugno le prime stesure dei testi realizzati saranno presentate con una serata evento. Per ogni testo sarà letto un estratto di circa quindici minuti. L’intento non è quello di presentare un lavoro finito, ma di condividere i risultati del percorso col pubblico e di avviare e favorire un dialogo con operatori e critica.

I testi realizzati saranno considerati dalla direzione artistica del TeatroBasilica per l’ospitalità all’interno della stagione teatrale 2024/25 (come produzioni esterne o come produzione propria). In ogni caso la proprietà dei testi resterà di autrici e autori: la finalità della call è accompagnare, con sostegno economico e tutoraggio, lo sviluppo di un nuovo testo teatrale.

I direttori artistici del Teatro Biblioteca Quarticciolo Antonino Pirillo e Giorgio Andriani si uniranno al processo di selezione della seconda fase. Inoltre terranno in considerazione il sostegno di uno dei testi attraverso una residenza artistica o una ospitalità nella loro stagione 2024/25.

Serate evento in programma:

17 MARZO 2024 – TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO

3 GIUGNO 2024 – TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO

Mobilità sostenibile:

Come arrivare al TeatroBasilica

METRO A – FERMATA SAN GIOVANNI

METRO C – FERMATA SAN GIOVANNI

​BUS – 16 360 51 81 85

Come arrivare al Teatro Biblioteca Quarticciolo:

TRAM 14 -BUS 450, 451, 508, 543

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del bando integrale sul sito del TeatroBasilica o al seguente link: https://www.teatrobasilica.com/primastesura

Per informazioni scrivere a:

psprimastesura@gmail.com o info@teatrobasilica.com

Partner del progetto: TeatroBasilica, Gruppo della Creta, Teatro Biblioteca Quarticciolo.

Per informazioni e domande scrivere a: psprimastesura@gmail.com

Info e contatti:

