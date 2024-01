In presave e preorder “Diamanti Grezzi” di Clara, in gara a Sanremo 2024

Clara salirà sul palco del Teatro Ariston tra gli artisti in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo con l’inedito “Diamanti Grezzi”, da oggi in presave e preorder

CLARA, vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano “Boulevard”, salirà sul palco del Teatro Ariston tra gli artisti in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo con l’inedito “Diamanti Grezzi”, da oggi in presave e preorder e disponibile su tutti gli store digitali e in radio da mercoledì 7 febbraio.

“Diamanti Grezzi”, scritta da Clara Soccini, Alessandro La Cava e Francesco “Katoo” Catitti, che ha curato anche la produzione, racconta il tema della ri-scoperta continua e quotidiana di se stessi, in un messaggio universale che unisce tutte le generazioni. Ciascuno, infatti, colleziona nel tempo esperienze di vita e relazioni che definiscono la propria identità̀ e che allo stesso tempo la mettono in discussione, dando l’opportunità̀ di scoprire sempre nuove cose di sé, come “mille pezzi di una storia sola”. L’unico modo, tuttavia, per vivere in libertà è abbandonare l’ansia costante di deludere le aspettative altrui e la ricerca stessa della perfezione, fare tesoro dei fallimenti ed essere fieri di essere solo dei diamanti grezzi, in perenne lavorazione.

Per la sua prima esperienza sul palco del Teatro Ariston, durante la serata dedicata alle cover di venerdì 9 febbraio, CLARA si esibirà con una propria versione di “Il cerchio della vita”, canzone del 1994 estratta dalla colonna sonora del film d’animazione vincitore del premio Oscar “Il re leone”. Per l’occasione, CLARA sarà accompagnata sul palco da Ivana Spagna stessa, artista interprete della versione originale italiana, e dal coro voci bianche del Teatro Regio di Torino.

Dopo un 2023 che ha portato CLARA ad essere tra gli artisti emergenti più apprezzati, con il triplo disco di platino per “Origami all’alba” e la collaborazione con Mr Rain “Un milioni di notti” (disco d’oro), il 2024 di CLARA, dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, continuerà con altre nuove esperienze che posizioneranno altri passaggi importanti per la sua giovane carriera. Venerdì 16 febbraio, infatti, uscirà “PRIMO”, il suo album d’esordio che incorona un anno di successi e traguardi raggiunti, un sogno che si avvera.

«Mi sono sempre detta che secondo me ogni volta che condividi la musica con gli altri in qualche modo devi meritartelo e devi meritarti anche il loro ascolto. Nell’ultimo anno sono cresciuta molto, la mia vita è cambiata e sto compiendo i primi passi per realizzare il mio sogno di sempre. Ho voluto racchiudere i miei sentimenti all’interno di un racconto, una sorta di carta d’identità della mia vita fino a qui».

“PRIMO”, ora disponibile in preorder, oltre alla canzone in gara al Festival di Sanremo, “Diamanti Grezzi”, conterrà anche l’inedito “Ragazzi Fuori”, brano che CLARA ha scritto e cantato per la colonna sonora della quarta stagione di “Mare Fuori”, disponibile dal 1° febbraio su Raiplay.

Dopo l’uscita dell’album e aver cantato sul palco del Teatro Ariston, CLARA porterà la propria musica live per la prima volta in tutta Italia a marzo con il suo PR1MO tour nei club, prodotto da Live Nation, a partire dal 17 marzo all’Hall di Padova, proseguendo il 20 al Viper Theatre di Firenze, il 21 a Roma, presso Largo Venue, il 22 al Demodé Club di Bari, il 24 al Duel Club di Napoli e concludendo a Milano, il 26 marzo presso i Magazzini Generali.

CALENDARIO CLARA LIVE 2024

Domenica 17 marzo 2024 – Padova @ Hall

Mercoledì 20 marzo 2024 – Firenze @ Viper Theatre

Giovedì 21 marzo 2024 – Roma @ Largo Venue

Venerdì 22 marzo 2024 – Bardi @ Demodè Club

Domenica 24 marzo 2024 – Napoli @ Duel Club

Martedì 26 marzo – Milano @ Magazzini Generali

Lo scorso 16 dicembre CLARA ha vinto Sanremo Giovani con il brano “Boulevard”, scritto da CLARA e Daniele Magro, prodotto da Giovanni Pallotti. “Boulevard”, che sarà presente all’interno dell’album “PRIMO”, è stato anche insignito del Premio Lunezia per Sanremo Giovani come brano più musical-letterario.

Clara Soccini, in arte CLARA, nasce nel 1999 nella provincia di Varese e, dopo essersi avvicinata giovanissima al mondo della moda, coltiva la passione – e talento – che aveva per la musica fin da bambina nel 2020. Dopo una prima collaborazione con l’artista napoletano Nicola Siciliano, pubblica i suoi primi quattro singoli ufficiali. Inizia così a sperimentare con la propria voce e far conoscere la sua personalità, confermata anche dal debutto nel mondo cinematografico e seriale nella serie tv campione d’incassi “Mare Fuori 3”, dove interpreta Giulia/Crazy J. All’interno della serie Clara mantiene la sua identità da musicista con il suo brano “Origami all’alba”, canzone certificata triplo disco di platino, per mesi stabile in Top20 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia. Il 28 aprile è uscito il singolo “Cicatrice”, seguito poi dalle collaborazioni nei brani “Replay” di MV Killa e “Un milione di notti” di Mr Rain. Vincitrice di Sanremo Giovani 2023 con il brano “Boulevard”, è tra gli artisti in gara al 74° Festival di Sanremo con il suo inedito “Diamanti Grezzi” e da febbraio vestirà nuovamente i panni di Crazy J nella quarta stagione di “Mare Fuori”, per la quale ha scritto l’inedito “Ragazzi Fuori”, canzone che sarà contenuta nel suo album d’esordio, “PRIMO”, fuori il 16 febbraio. A marzo la cantautrice sarà per la prima volta in tour nei club d’Italia.

