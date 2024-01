Gag, ricette e prodotti tipici nella settimana di “È Sempre Mezzogiorno!” su Rai 1

Stamani su Rai 1 torna “È Sempre Mezzogiorno!”. Con Antonella Clerici una settimana di gag, ricette ed eccellenze del made in Italy

Tra ricette e buonumore torna da lunedì 29 gennaio alle 11.55 “È sempre mezzogiorno!”, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by me.

Il format, che mescola divertimento e cucina, prevede come sempre un ricco menù di proposte originali: pane e prodotti da forno, primi e secondi piatti, dolci e sfiziosità vengono spiegati in modo semplice dall’allegra brigata di cuochi che ogni giorno, provenienti da ogni provincia d’Italia, si avvicendano ai fornelli e portano in tavola sapori tipici e golosi.

Sono protagonisti della trasmissione anche i prodotti d’eccellenza dell’agroalimentare italiano: Antonella Clerici apre le porte della sua cucina al racconto delle eccellenze del territorio e anche questa settimana è previsto l’appuntamento con uno dei produttori del miglior made in Italy, che spiegherà tecniche e segreti del mestiere in collegamento via web, direttamente dal suo laboratorio.