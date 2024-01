Fuori il primo album da solista di Tony Finch Marino

Disponibile online sulle piattaforme digitali il primo album da solista di Tony Finch Marino, dal titolo “B-Side Me”

Fuori in digitale il primo album da solista di Tony Finch Marino, dal titolo “B-Side Me”, un emozionante progetto musicale di 11 tracce scritte, arrangiate, e interpretate personalmente dal talentuoso e carismatico cantante soul italiano, che ha inoltre prodotto l’intero album.

L’album “B-Side Me”, anticipato dal singolo “Feel Your Movements” (GUARDA VIDEOCLIP), è un viaggio attraverso i generi musicali che hanno ispirato Tony Finch Marino nel corso della sua carriera, ma anche un sentito tributo a generi musicali iconici come il Soul, il Funk, il Pop e la Disco, con influenze che rievocano gli anni ’70, un’epoca d’oro della musica, creando un album che omaggia il passato mentre abbraccia il presente.

Ispirato dalla passione per la musica afroamericana, l’artista ha tratto ispirazione da leggende come Earth, Wind & Fire, James Brown, Sly and the Family Stone, Stevie Wonder, Kool and the Gang, Maceo Parker, Tower Of Power e molti altri, creando un lavoro che riconosce il loro impatto duraturo sulla musica contemporanea. L’album “B-Side Me” non è solo un’espressione artistica profonda di Tony Finch Marino, ma anche un omaggio agli artisti che hanno aperto la strada a nuove generazioni di musicisti. È un invito a tutti gli aspiranti artisti a trarre ispirazione da questo patrimonio musicale e a creare musica di qualità. Il messaggio trasmesso attraverso i testi delle canzoni in lingua inglese si concentra su temi di motivazione, amore, forza interiore, gioia di vivere, raggiungimento degli obiettivi e frequenze positive, oltre ad offrire anche spazio per l’introspezione e la riflessione sulla vita, invitando gli ascoltatori a esplorare la propria anima attraverso la musica.

La registrazione dell’album è avvenuta presso lo studio Cantieri51, con il mixaggio curato da Riccardo Piparo (Ti.Pi.Cal) e il mastering realizzato da Roberto Romano presso Os3 Mastering Studio. L’album presenta due brani con la partecipazione speciale del noto sassofonista statunitense Sax Gordon, ed un brano in cui figura il flautista David Florio. Inoltre, il progetto vede la presenza del giovane e talentuoso batterista Federico Gucciardo, da quasi 2 anni in tour con Mario Biondi, che aggiunge ulteriore profondità ed energia completando la straordinaria squadra di musicisti che ha contribuito a questo album.

Tony Finch Marino è un soul singer italiano con una carriera pluri-decennale ed un curriculum artistico che vanta anni di esperienze internazionali, ha portato il calore e l’anima della sua voce in oltre 15 paesi europei, lasciando un’impronta indelebile ovunque si esibisse.

Versatile e poliedrico, con una importante presenza scenica, durante più di 30 anni di attività musicale, ha brillato in una miriade di spettacoli dal vivo, interpretando dal Soul al Funk, dal Rhythm ‘n’ Blues allo Swing, facendo parte di progetti musicali che ha mantenuto nel tempo, in primis come frontman della band Jumpin’up, esibendosi davanti a migliaia di persone, catturando l’attenzione di pubblici eterogenei con la sua indiscussa maestria artistica.

Dopo aver condiviso per anni la sua voce in progetti musicali di derivazione statunitense Tony Finch Marino si è finalmente dedicato all’avventura della creazione di musica originale. Questo è il momento di rivelare la sua vera essenza artistica, ispirato dalla profondità della Soul Music, un genere che ha nutrito il suo spirito sin da giovane età.