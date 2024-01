A “Farwest” su Rai 3 focus sulla gestione dei rifiuti a Roma

A “Farwest” con Salvo Sottile stasera su Rai 3 la gestione dei rifiuti a Roma. Tra le inchieste, le ricostruzioni inedite del delitto Mollicone

Lunedì 29 gennaio in prima serata alle 21:20 su Rai3, torna “Farwest” – il programma di Salvo Sottile – con un’inchiesta sulla gestione dei rifiuti a Roma: un viaggio attraverso un sistema che induce la Regione Lazio a portare parte dei rifiuti indifferenziati al di fuori dei propri confini, in Italia e all’estero, con costi altissimi. A seguire, grazie alle testimonianze dei protagonisti e l’aiuto di esperti scientifici, “Farwest” ricostruisce l’omicidio di Serena Mollicone e i nuovi elementi portati in tribunale in questo processo: il dibattimento è aperto e potrebbe scrivere un nuovo finale a questa storia.

Poi, un viaggio per analizzare le nuove tendenze in tema di diete e regimi alimentari, a partire dalla popolarità di un farmaco dimagrante, nato per i diabetici ma utilizzato anche per combattere l’obesità. E poi, i numerosi e controversi trend internazionali, come quello avviato da alcune celebrità della musica coreana e la ricerca dell’alimentazione “perfetta”, che può portare anche a realtà radicali e pericolose.

“Farwest” è un viaggio attraverso i “farwest d’Italia”, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagnano il racconto di Sottile attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio.