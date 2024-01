Previsioni meteo 28 gennaio 2024: l’inverno resta in pausa

Le previsioni meteo di oggi, domenica 28 gennaio 2024: fase di tempo stabile e temperature oltre la media stagionale con un super anticiclone

Il mese di gennaio si avvia alla conclusione con l’inverno in pausa e condizioni meteo prevalentemente stabili da Nord a Sud. L’Anticiclone che ci tiene compagnia da ormai diversi giorni, infatti, farà ancora sentire i suoi effetti anche se sarà insidiato dalla discesa di correnti più fredde di stampo artico lungo la Penisola balcanica. Ciò azionerà una circolazione secondaria più fredda da est sull’Italia in grado di portare una diminuzione delle temperature di qualche grado. Un autentico black-out dell’Inverno dal quale non è ancora chiaro quando si riprenderà. Al momento, pare che l’Anticiclone possa tenere sotto scacco l’Italia almeno fino agli inizi di febbraio, ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 28 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite, addensamenti più compatti al Nord-Ovest. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in transito, a tratti anche compatta. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito e schiarite su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità anche compatta. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma sempre con tempo stabile. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .