Emanuele Viora nuovo Course Leader per SPD Scuola Politecnica di Design

Emanuele Viora è il nuovo Course Leader per SPD Scuola Politecnica di Design, appartenente al Gruppo Plena Education

Emanuele Viora è il nuovo Course Leader di SPD Scuola Politecnica Design, istituzione storica entrata a far parte di Plena Education (https://www.plenaeducation.it/), “Hub Educativo” a capitali e management italiani focalizzato sulla valorizzazione e la trasmissione di competenze tipicamente riconducibili al sistema del “Made in Italy”, comprendente scuole attive nell’ambito della formazione artistica, del Fashion, del Design, della Musica e della Mediazione Linguistica. In qualità di Course Leader, Viora si occuperà di pensare, sviluppare e consolidare il concept del master in Communication Design, coordinando i responsabili, da lui stesso selezionati, dei vari moduli che strutturano il corso.

Affermato Creative Director, Emanuele Viora vanta oltre 20 anni di esperienza come guida e punto di riferimento per i talenti che hanno il desiderio di affermarsi all’interno dei settori della comunicazione, del marketing e della creatività. Ha avuto modo di lavorare con alcune delle più influenti società, come Armando Testa, Leo Burnett, DLV BBDO e Publicis e di vincere dozzine di riconoscimenti nazionali e internazionali, guidando progetti di successo non solo per brand italiani, ma anche per realtà internazionali. Ad oggi, parallelamente al ruolo di Executive Creative Director per l’agenzia di comunicazione ACNE, diventa Course Leader per SPD Scuola Politecnica di Design, di Plena Education.

“Oggi le aziende hanno sempre meno bisogno di tuttologi, ma necessitano di persone che siano appassionate di un determinato settore e capaci di portare il meglio delle competenze creative per la specifica azienda – commenta Emanuele Viora – Proprio per questo, per me è motivo di profondo orgoglio essere il nuovo course leader del master in Communication Design in SPD, un corso che, pensato sulla base delle necessità che quotidianamente ho modo di riscontrare nelle aziende con le quali collaboro, consente agli studenti che vi prendono parte di capire quale sia il settore merceologico in cui sviluppare il proprio talento”.

Il master Communication Design in SPD Scuola Politecnica di Design

Il master SPD in Communication Design ha una durata di due anni. Il primo semestre è ispirato al motto “Team now, design later” ed è pensato per permettere agli studenti di comprendere le logiche alla base dei processi creativi, comunicativi e di marketing. Il secondo è strutturato attraverso una serie di collaborazioni con aziende esterne, leader di mercato in Italia, che permetterà agli studenti di esperire direttamente il lavoro all’interno di diversi settori merceologici, di affrontare brief reali, sotto la guida di professionisti di eccellenza che li aiuteranno a costruire un personale portfolio spendibile in futuro per proporsi nel mercato del lavoro. Elemento centrale e distintivo del Master saranno proprio i 7 focus specifici, dedicati alle industry di riferimento nel panorama attuale (Fashion, Food, Automotive, Consumer Goods, TLC, no profit e settore pubblico) che verranno effettuati nella seconda parte del corso: una modalità di lavoro realmente “immersiva”, che consentirà ai giovani non solo di comprendere quale sia il settore che più li appassiona, ma anche di scoprire dove il loro talento può fare davvero la differenza, ribadendo l’approccio tipico alla formazione di SPD.

Il ruolo di course leader e un team di professionisti

L’offerta formativa del master in Communication Design di SPD, accreditata da Teesside University, è stata sviluppata con la collaborazione di professionisti di primo ordine. Accanto a Viora, infatti, seguiranno il progetto anche Samanta Giuliani, imprenditrice e strategist; Michelangelo Cianciosi, Executive Creative Director che vanta nel campo un’esperienza pluriennale; Fabrizio Marvulli, Client Service Director e Paolo Ferrara, Direttore Generale di Terre des Hommes.

“Credo che non ci sia momento migliore per intraprendere una carriera nel mondo della creatività: chi inizierà tra due o tre anni, si troverà a sviluppare il proprio percorso professionale all’interno di un’interazione tra talento e dati, tecnologia e umanesimo, comprensione del business e occhio critico agli aspetti estetici – conclude Viora – Si tratta di un ambito che porta con sé sbocchi lavorativi non solo nel mondo delle tradizionali agenzie di comunicazione, ma anche nel mondo delle aziende e delle società di consulenza, che sempre di più si affidano a team creativi, e, infine, anche nel contesto delle startup, che sin dal loro avvio necessitano di forti competenze creative interne. Proprio per questo sono entusiasta del ruolo di course leader e fiero di poter condividere questo viaggio affiancato da colleghi professionisti”.