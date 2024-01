Acqua fonte di vita e nutrimento a “Check-Up” su Rai 1

L’acqua è il tema centrale della puntata di “Check-up”, il programma di informazione medica, in onda domenica 28 gennaio alle 9.40 su Rai 1

L’acqua come fonte di vita e di nutrimento: è questo il tema centrale della puntata di “Check-up”, il programma di informazione medica, in onda domenica 28 gennaio alle 9.40 su Rai 1, RaiPlay e, in podcast, su RaiPlay Sound. Marco Bertona, presidente dell’Associazione Italiana Tè & Infusi, spiegherà le differenze tra le varie tipologie di tè e come preparare al meglio questa bevanda, mentre la dottoressa Sara Farnetti, specialista in medicina interna e nutrizionista, si soffermerà sull’importanza dell’acqua per la salute dell’organismo e su come mantenere idratato il corpo anche attraverso l’alimentazione.

Il professor Claudio Ronco, Direttore dell’Istituto Internazionale di Ricerca Renale di Vicenza, parlerà di salute dei reni, illustrando le varie patologie che possono compromettere il buon funzionamento di questi organi, una fra tutte la calcolosi renale.

A seguire il professor Paolo Lentini, Direttore Uoc Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, eseguirà dal vivo un’ecografia renale.

Con l’ausilio della grafica 3D, invece, il professor Vincenzo Mirone, urologo e Presidente della Fondazione PRO, mostrerà nel dettaglio come si formano i calcoli renali e come avviene la loro eliminazione per via endoscopica.

La conduttrice Luana Ravegnini intervisterà poi Alessandro Zanasi, membro dell’International Stockholm Water Foundation, sulla scelta dell’acqua più indicata per le nostre esigenze. In chiusura di puntata, con Anna Maria Giannini, ordinario di Psicologia presso Università La Sapienza di Roma, focus sul valore e sul ruolo delle emozioni nella vita di tutti i giorni.