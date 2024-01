A “Mi Manda RaiTre domenica” focus sulla spesa biologica

La spesa biologica e il mare come bene comune al centro della puntata del programma “Mi Manda RaiTre domenica”

Aumenta l’interesse degli italiani per i prodotti biologici, un mercato cresciuto del 131% dal 2012, con ortofrutta, latte e formaggi fra le principali voci di spesa dello scontrino. Il biologico viene scelto soprattutto perché si reputa sia sicuro per la salute, rispettoso per l’ambiente e gli animali. Il reportage di “Mi Manda RaiTre”, in onda domenica 28 gennaio alle 9.00 su Rai 3, inizia da un’inchiesta partita nei mesi scorsi sul riso spacciato per biologico: come si produce un vero prodotto biologico e come funziona il sistema delle certificazioni e dei controlli?

A seguire: nei giorni scorsi alcune ragazze sono state minacciate mentre passeggiavano sul bagnasciuga di Ostia. L’episodio riporta l’attenzione sul mare come bene comune accessibile a tutti e sulle concessioni balneari. In trasmissione la testimonianza di una delle protagoniste della vicenda.

Ospiti di Federico Ruffo: Paolo Carnemolla, segretario Federbio; Dario Vista, nutrizionista e tecnologo alimentare; Lorenzo Misuraca, giornalista de Il Salvagente; Monica Cirillo, avvocata Adusbef; Raffaele Biondo, presidente Commissione speciale “Litorale e Valorizzazione del territorio” – Municipio Roma X.