Previsioni meteo 27 gennaio 2024: anticiclone protagonista assoluto

Le previsioni meteo di oggi, sabato 27 gennaio 2024: temperature oltre la media stagionale su tutte le regioni grazie all’alta pressione

I giorni della merla si avvicinano e sull’Italia continuano a registrarsi condizioni meteo ancora all’insegna della stabilità grazie a un vasto e robusto campo di alta pressione. Condizioni meteo stabili dunque in Italia, anche nella giornata di oggi, con precipitazioni assenti per molti giorni e temperature in salita, picco di anomalie positive fino a 8-10 gradi specie sui settori occidentali. Ultimo weekend di gennaio che non vedrà grosse variazioni dal punto di vista sinottico.

Avremo infatti ancora un robusto anticiclone sui settori centro-occidentali del continente con massimi al suolo intorno a 1035 hPa poco a nord dell’Italia. Condizioni meteo che saranno stabili tra Sabato e Domenica quando però si avvertirà un lieve calo termico con valori in media o poco al di sopra. Anche per i giorni della merla la situazione non dovrebbe cambiare di molto salvo qualche rapido impulso in transito da nord.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 27 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni e qualche addensamento basso specie su coste e pianure. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con addensamenti bassi sui settori costieri e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità anche compatta specie sulle zone interne. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Sicilia. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con nubi sparse e spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molti addensamenti anche compatti. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .