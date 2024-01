“Le statali” è il nuovo singolo di Claudio Sirigu

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Le statali”, il nuovo singolo di Claudio Sirigu

“Le statali” è un brano emotivo e malinconico, una ballad acustica ambientata nel contesto universitario di Milano. Si tratta di un racconto agrodolce sui rapporti interpersonali che in tale contesto si vengono a creare. In un ambiente dispersivo ed affollato pieno di persone nuove e sconosciute, il narratore del brano non si sente pienamente nel posto giusto e tende a sviluppare una qualche paura di stringere dei legami. Nel momento in cui il testo fa riferimento ad una ragazza specifica vuole in realtà rappresentare la difficoltà di legare con tutto un contesto ancor prima che con una singola persona; tuttavia, ciò finisce per creare un racconto terribilmente verosimile del modo travagliato e “pesante” in cui il protagonista vive le relazioni interpersonali, specialmente quelle più strette.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“Le statali”, il quale titolo del brano nasce da un’idea del coautore Nicola Bigoni, racconta di come trovo più difficile sentirmi a mio agio in contesti “grandi” e dispersivi, di come non ho sentito mai realmente “mio” il percorso accademico in università, almeno nel determinato momento della mia vita in cui ho scritto il brano (Ottobre-Dicembre 2022). Infine, “Le statali” rappresenta, nella ragazza di cui il testo parla, il grande dualismo tra il desiderio di stringere legami forti ed il timore che quei legami, se nati in contesti in cui si è di passaggio o in situazioni complicate, finiscano per diventare effimeri e difficili da sostenere per me».

Il video de “Le Statali” si presenta come un visual lyrics caratterizzato da uno stile un po’ acquarello e arricchito da immagini generate dall’intelligenza artificiale. Nella clip viene descritto il contesto universitario di una grande città, con immagini di studenti, aule, spazi di studio ed edifici universitari che si susseguono ed evolvono progressivamente, senza mai diventare troppo invadenti dal punto di vista cromatico ma rimanendo invece di sfondo, quasi sbiadite come a simboleggiare il distacco dell’autore da quei ricordi e la loro poca nitidezza.

Biografia

Claudio Sirigu è un cantautore classe 2001, dalle sonorità legate tanto al Cantautorato quanto alla nuova Scuola Indie italiana.

Polistrumentista autodidatta, si avvicina alla musica da piccolo, grazie al padre chitarrista, iniziando a scrivere le prime canzoni in cui si accompagnava con la tastiera all’età di 16 anni, nel 2022 si diploma come fonico presso la scuola NAM di Milano.

Si cimenta nei primi lavori musicali, autonomamente, dal 2017 al 2020, realizzando 3 demo album.

A settembre 2021 pubblica per l’etichetta bergamasca Asux Records l’album “Ricerca”, anticipato dal singolo “Cercarmi fra le nuvole”.

Nel Giugno del 2022 pubblica il singolo “Non Esisti”, brano caratterizzato da sonorità più lo-fi e dolci rispetto ai precedenti lavori.

A Settembre 2022 pubblica il singolo “Blu di sera” seguito due mesi dopo dal singolo “Voyager” in collaborazione con TBO TheBigOne, e a Gennaio 2023 dal singolo “Ballata”, primi tre lavori anticipanti l’album “Pinacoteca dei luoghi impossibili”, che esce a Marzo 2023, caratterizzato da un’impronta spiccatamente cantautorale sia a livello di scrittura che, fatta eccezione per un paio di brani, a livello di sonorità.

A Giugno 2023 esce, a sorpresa, il singolo “Sempre”, brano dalle sonorità più energiche ed elettriche.

Nel frattempo, collabora come mixing engineer e, occasionalmente, come produttore, con altri artisti emergenti, tra cui TBO TheBigOne, Gren_, Tom, Alex Duchenes, Riccardo Nani.

“Le statali” è il nuovo singolo.