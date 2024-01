I problemi delle neomamme italiane a “Gocce di petrolio” su Rai 3

A “Gocce di Petrolio” oggi pomeriggio su Rai 3 i problemi delle neomamme italiane, dalle rinunce alla carriera ai pochi supporti sociali

L’esplosione demografica si è trasformata, nel tempo, in una “implosione”. Due terzi della popolazione mondiale vive in paesi in cui la crescita è di 2,1 figli per donna. Si sta vivendo l’inverno demografico. Per invertire la tendenza alcuni Stati hanno messo in campo politiche mirate al sostegno delle famiglie come nel caso della Germania. In Italia, invece, si è raggiunto il minimo storico con una media di 1,18 figli: sempre meno nascite e un Paese che deve prepararsi a un lungo ciclo di invecchiamento.

Ma l’Italia è un paese per neonati? Chi fa figli è abbastanza supportato? Le mamme devono ancora sacrificarsi e rinunciare alla carriera?

A “Gocce di Petrolio”, in onda sabato 27 gennaio alle 16.30 su Rai 3, si parlerà dei problemi a cui vanno incontro le neomamme, con le testimonianze di donne che una volta tornate al lavoro, sono state demansionate o addirittura che, in assenza di supporti sociali, hanno dovuto lasciare la loro occupazione. Un reportage da Berlino mostrerà invece, di quali aiuti possono usufruire le famiglie che vivono in Germania. In collegamento da Israele, Luciana Coluccello racconterà come una neomamma può continuare a fare il lavoro di inviata di guerra. In studio con Duilio Giammaria: Linda Laura Sabbadini, statistica già direttrice dell’Istat, la giornalista Simonetta Sciandivasci, e in collegamento da Israele, l’inviata Luciana Coluccello.