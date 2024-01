Stasera su Rai 2 tre nuovi episodi di “The Rookie”: ecco la trama

Stasera su Rai 2 in onda gli episodi “Nemico interno”, “Doppio problema” e “Un buco nel mondo” della serie The Rookie: ecco la trama

È “Nemico interno” il titolo del primo di tre episodi della serie tv “The Rookie”, in onda in prima visione assoluta venerdì 26 gennaio alle 21.20 su Rai 2. Celina è decisa a scoprire cosa è avvenuto a sua sorella Blanca. Viene fuori che la madre, diventata dipendente agli oppiacei, il giorno del rapimento era uscita per comprarsi una dose.

Lucy ha coinvolto Tim, a sua insaputa, nel progetto “Realizza un sogno”. Jordi Yates, un bambino malato di cancro di 12 anni potrà giocare a fare il poliziotto per un giorno. In realtà, il padre Mark l’ha iscritto al progetto per farlo entrare nei computer della polizia e togliere una serie di multe stradali a suo carico. Monica viene rapita da Elijah e minacciata. Lei gli promette che si infiltrerà nelle indagini della polizia, ma dovrà perdere degli uomini e dei soldi. Così avviene, ma alla fine Elijah viene arrestato. In prigione incontra subito con Oscar Hutchinson. Monica, intanto, ferita nello scontro a fuoco, è in ospedale e telefona ad Abril per creare una nuova alleanza.

A seguire l’episodio “Doppio problema”. La vicenda si dipana attraverso le interviste dei protagonisti. L’intenzione è quella di realizzare un altro documentario questa volta sulla vicenda di Jake e Sava, i due sosia di Tim e Lucy. Sara e la sua amica Lisa, attendono la liberazione di Jake dal carcere centrale. L’esperienza non serve a far loro cambiare vita: accade infatti che Jake si impadronisca di un oggetto raro e prezioso rubato nella casa dei ricchi Baudelaire presso i quali i due si sono fatti assumere. Sava ne denuncia la scomparsa e Jake viene poi ritrovato morto in un cassonetto. Si scoprirà che Jake in realtà tradiva Sava con la sua migliore amica, Lisa.

L’ultimo episodio è “Un buco nel mondo”. Nel giorno dell’anniversario del rapimento di Blanca, la sorella di Celina, viene rapita un’altra bambina, Olivia. Mentre iniziano le ricerche, vicino alla casa si presenta un agente, Joel Chambers, che aveva partecipato alle ricerche dopo la sparizione di Blanca. Celina ha piena fiducia in lui, ma una serie di elementi alla fine porteranno a capire che è proprio lui l’autore di quei rapimenti. Con Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones.