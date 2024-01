Previsioni meteo 26 gennaio 2024: inverno in pausa

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 26 gennaio 2024: clima mite con l’anticiclone, assenza di piogge anche nei prossimi giorni

Condizioni meteo ancora all’insegna della stabilità sull’Italia e inverno che continua a latitare. Nella giornata di oggi avremo una maggiore espansione verso est del vasto e robusto campo di alta pressione, con la risalita di aria molto mite che interesserà anche la nostra Penisola. Attese anomalie termiche positive di circa 8-10 gradi e fino anche a 10-12 gradi sopra media al Nord-Ovest. Sulle Alpi occidentali infatti lo zero termico si porterà anche oltre i 3500 metri di altitudine. Almeno fino al weekend è atteso un periodo con assenza di precipitazioni ed un clima molto mite per il periodo. Ed anche sul lungo termine, fine gennaio-inizio febbraio, i modelli non mostrano particolari manovre invernali verso il Mediterraneo centrale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 26 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite, addensamenti più compatti sulla Liguria. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in transito, a tratti anche compatta. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità in transito e schiarite su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità anche compatta. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma sempre con tempo stabile. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .