“Polline” è il nuovo dipinto sonoro di Peco

Con questo brano dalle sfumature pop-punk, Peco dimostra la sua straordinaria abilità nel catturare la complessità dell’esperienza umana

Disponibile “Polline”, il nuovo singolo del cantautore romano Peco per Indieffusione. Con questo brano dalle sfumature pop-punk, l’artista dimostra la sua straordinaria abilità nel catturare la complessità dell’esperienza umana attraverso la sua scrittura tradotta in veri e propri dipinti sonori realizzati dallo stesso artista.

“Polline” è un brano che si apre come un fiore in primavera evocando il delicato processo di impollinazione per simboleggiare la bellezza effimera e la fragilità della relazione che volge al termine. Le influenze punk emergono chiaramente nei riff di chitarra taglienti e nelle progressioni di accordi dinamiche che si uniscono ad un lato più pop che si manifesta, invece, nelle melodie orecchiabili del brano. Il risultato è un connubio unico di forza ed emotività, un richiamo ai classici del genere con un tocco di modernità.

Il testo si fa, nel frattempo, specchio delle esperienze vissute, catturando il fascino delle prime fasi di una relazione e il dolore per la sua inevitabile fine. Versi come “Cadimi, Cadimi addosso” dipingono il quadro di un amore che trabocca perdendosi in una notte di eccessi. Le immagini espresse nelle liriche trovano la loro sintesi nella copertina del singolo, un’opera d’arte visiva realizzata dallo stesso Peco che rappresenta una sagoma censurata, un corpo nel quale le parti intime sono celate. Questo potente simbolismo evoca un’anima pura e benevola, anche se immersa nella drammaticità della realtà circostante. Un’interpretazione artistica che sottolinea la vulnerabilità e la bellezza intrinseca di ogni essere umano.

Peco, nome d’arte di Davide Pecorelli, è un giovane artista romano che ha iniziato il suo percorso musicale all’età di 7 anni con le prime lezioni di pianoforte. Nel corso degli anni ha sviluppato una prospettiva unica e visionaria sulla musica unendola all’arte pittorica. Durante il periodo del Covid, ha affinato ulteriormente il suo stile, combinando le sue idee musicali con un gusto estetico a 360°. La sua musica si traduce in vere e proprie immagini, dando vita a dipinti sonori che raccontano storie ed emozioni.